Nieskyer Schüler erkämpfen zwei Meistertitel Die Kampfkunstschule „Goldener Drache“ richtet nicht nur eine Deutsche Regional-Meisterschaft aus, sondern steht 19 Mal auf dem Siegerpodest. Das spornt an.

Die Gruppe „Großer Deich“ im Schaukampf mit Waffen zur Nord-Ost-Deutschen Meisterschaft im Kung Fu in Niesky. © Rolf Ullmann

Als ein erfolgreicher Gastgeber erweist sich die Kampfkunstschule „Goldener Drache“. Zum wiederholten Mal ist der Verein Ausrichter der Nord-Ost-Deutschen Meisterschaft im Kung Fu. Diese fand am Sonnabend in der Turnhalle Bahnhofsstraße in Niesky statt. Nicht nur, dass der Verein alles Organisatorische managte, er war auch mit 16 jungen Teilnehmern zwischen vier und 16 Jahren dabei. Die eigenen Sportler zeigten sich sehr erfolgreich auf der Matte, berichtet Isabel Bastian vom Vereinsvorstand. Drei Meistertitel, sechs Vizemeister und zehn dritte Plätze sind das großartige Resultat für diesen kleinen Verein. Aber auch für die Organisation der Meisterschaft bekam der Verein von den teilnehmenden Sportlern viel Lob. Und die Gewissheit, dass man auch im nächsten Jahr wieder gern nach Niesky kommen würde.

Zum ersten Mal in den eigenen Reihen vertreten waren bei dieser Meisterschaft die Sanda-Kickboxer. „Besonders stolz sind wir auf den siebenjährigen Jeremy Bernat aus Görlitz, der seit Januar bis zu sechs Tage pro Woche täglich drei Stunden bei uns trainiert. In seiner Altersstufe erzielte er den zweiten Platz im Sanda-Kickboxen“, berichtet Isabel Bastian. Zu den erfolgreichen Teilnehmern zählen auch die beiden Nieskyer Nadine Schmolling und Norman Reichert. Die Zwölfjährige und der 13-Jährige kamen zu Meisterehren im Formenlauf. Ebenso der fünfjährige Maik Heller aus Görlitz, der in seiner Altersklasse den Meistertitel errang. Gefolgt von seinem ein Jahr jüngeren Bruder Jakub auf dem zweiten Platz. „Beide Jungs trainieren erst seit drei Monaten bei uns“, ergänzt Isabel Bastian.

Ausruhen ist nach dieser Meisterschaft nicht angesagt, versichert die Vereinsführung. An den beiden Trainingsorten in Niesky in der Sporthalle Schulstraße und in Görlitz im Gebäude des Postamtes werden weiterhin die Matten ausgerollt. Und nicht nur dort. Während der Sommerferien werden die Kampfkunst-Schüler nach Höxter (NRW) fahren, um dort ein sehr hartes und hochwertiges Trainingslager zu erleben. Dieses steht unter der Führung des Vereins Wushu-Lippe und seinem Vorsitzenden Sergej Merten, Bundes-Jugendtrainer der Deutschen Wushu Federation. Zuvor haben die Goldenen Drachen ihren Auftritt beim Familiennachmittag zum Kirschenfest in Groß Radisch am 8. Juli.

zur Startseite