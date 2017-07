Nieskyer reparieren Horkaer Straßen Schäden an den Fahrbahnen sollen ausgebessert werden. Dafür gibt es Fördermittel.

Symbolfoto © dpa

Horka. Die Straßen- und Tiefbau GmbH aus dem Nieskyer Ortsteil See wird in Horka Straßen sanieren. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Um weitere Straßen instand setzen zu können, erhält die Gemeinde Fördermittel in Höhe von rund 56 100 Euro über ein Programm des Freistaates Sachsen, das speziell für kommunale Straßen gilt. Zwei Angebote sind daraufhin abgegeben worden. Die Gemeinderäte haben sich für das über rund 60 180 Euro der Nieskyer Firma entschieden. Allerdings ist noch nicht der gesamte Umfang der Arbeiten finanziell gesichert, denn die Mittel im Haushalt sind begrenzt. Aus diesem Grund ist der Umfang der zu vergebenden Leistungen in Bezug auf zwei Teilabschnitte reduziert. Zudem werden kleinere Leistungen nicht mit vergeben, mit denen Winterschäden beseitigt werden sollen. Grund dafür ist, dass diese nicht in das Förderprogramm hineingehören und damit finanziert werden dürfen. Daher hofft die Gemeinde auf weitere Fördermittel, um auch diese sogenannten Winterschäden zeitnah reparieren zu können. (SZ/ksl)

zur Startseite