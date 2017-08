Nieskyer Oberschüler lernen wieder im Anbau In den Räumen werden die Grenzwerte bei Formaldehyd nicht mehr überschritten. Das ergaben Messungen während der Ferien.

Symbolbild: Biologie-Unterricht in der fünften Klasse in der Oberschule Niesky. © SZ-Archiv/André Schulze,

Niesky. Zwei Messungen der Landesuntersuchungsanstalt während der Sommerferien, die letzte in der vergangenen, der Vorbereitungswoche, haben keine Überschreitungen der Grenzwerte bei dem Schadstoff Formaldehyd ergeben, sagt der amtierende Schulleiter an der Oberschule Niesky Jürgen Richter. Diese Messungen erfolgen unter verschärften Bedingungen: Drei Tage bevor gemessen wird, bleiben Fenster und Türen geschlossen.

Seit dem Unterrichtsstart am Montag ist der Anbau wieder geöffnet. Die zusätzlichen Räume im Gymnasium und in der Roten Schule bleiben aber vorerst bis zu den Oktoberferien aus Sicherheitsgründen in Nutzung durch die Oberschule.

Die Stadt Niesky hatte anbauen lassen, damit genügend Räume für den Betrieb der Oberschule bereitstehen. Im Januar 2015 waren die Räume im Anbau in Betrieb genommen worden, aber bereits im Sommer außer Betrieb gegangen. (SZ/cam)

