Nieskyer marschieren durch Dresden Am Mittwoch trafen sich mehrere Tausend Lehrer in der Lausitz, um in Dresden zu protestieren.

In ganz Sachsen haben am Mittwoch Beschäftigte im öffentlichen Dienst gestreikt. Auch von Niesky aus fährt ein Bus nach Dresden zu den Protesten. © André Schulze

Kurz vor neun bei klirrender Kälte: Eine kleine Gruppe Lehrerinnen wartet an der Ecke zwischen Gymnasium und Oberschule Niesky. Sie sind kurz davor, zum Streik nach Dresden aufzubrechen. Der Bus fährt vor und die ersten steigen ein.

„Es geht hier nicht mehr um mich“, sagt Ilona Lange. Sie arbeitet an der Grundschule im Nieskyer Stadtteil See und wird in Kürze pensioniert. „Ich habe ein Enkelkind und will, dass es eine vernünftige Ausbildung erhält“, sagt sie. Deshalb sei es gerade auf dem Land wichtig, den Lehrberuf für junge Menschen attraktiv zu halten. „Wir haben in See viele Kinder – wenn wir unsere Schule als Kleinod erhalten wollen, müssen wir jetzt handeln.“

Doch nicht nur in Niesky treffen sich die Kollegen an Sammelpunkten, um zur Protestveranstaltung zu fahren. Busse starten im Landkreis Görlitz auch in Zittau, Oderwitz, Rothenburg, Görlitz und Krauschwitz. Sie halten an verschiedenen Haltestellen; fast alle Schulorte werden angefahren . Nur Tina Nitsche aus der Grundschule Boxberg gesellt sich von außerhalb zu den Nieskyern. „Meine Kollegen steigen in Hoyerswerda ein“, sagt sie. Die Busse werden von dem Sächsischen Lehrerverband (SLV) und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert.

In Dresden geht es um 12 Uhr zum Finanzministerium am Carolaplatz. „Es wird laut werden“, sagt ein Lehrer, der gerade aus dem Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium gekommen ist. Er erwartet einen Chor aus Trillerpfeifen. Nach Angaben des SLV ziehen dann auch mehr als 6 000 Mitglieder durch die Dresdner Innenstadt. Am Ministerium treffen sie auf andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die von GEW und Verdi vertreten werden. Insgesamt beteiligen sich laut SLV mehr als 10 000 Lehrer an den landesweiten Protesten. Sie wollen damit den Druck für die dritte Runde der Tarifverhandlungen am 16. Februar erhöhen. Insgesamt geht es um Forderungen nach 6 Prozent mehr Gehalt von mehr als 80 000 Landesbeschäftigten. Die 31 000 Lehrer bilden eine der größten Berufsgruppen im öffentlichen Dienst in Sachsen. Außerdem soll es in Zukunft eine sechste Erfahrungsstufe geben.

Für Ilona Lange ist es der dritte Streik, an dem sie sich beteiligt. Vorher ist sie zum Beispiel auch zu Protesten nach Görlitz mitgefahren. Ihr ist wichtig, dass es nicht nur um Geld geht, sondern vor allem um die Zukunft.

