Nieskyer Lehrer streiken mit Landesbedienstete legen am Mittwoch die Arbeit nieder. Das betrifft auch die Schulen der Großen Kreisstadt.

An den meisten Schulen in Niesky findet am Mittwoch kein Unterricht statt. Das ergaben Recherchen der Sächsischen Zeitung für das Friedrich-Schleiermacher-Gymnasium, die Oberschule und die beiden Grundschulen. Auf die Gutenbergschule trifft dies aber nicht zu. Hier findet der Unterricht regulär statt. An allen teilnehmenden Einrichtungen ist die Betreuung der Schüler gesichert, die nicht zu Hause bleiben können oder wollen.

Zu den Warnstreiks rufen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes Verdi und GEW sowie der Beamtenbund auf. Ende Januar war die zweite Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Begonnen hatten die Verhandlungen am 18. Januar. Im Freistaat Sachsen betreffen sie mehr als 80 000 Beschäftigte in Landesämtern, Ministerien und die nicht verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer. Bundesweit sind es rund eine Million Tarifbeschäftigte (800 000 Vollzeitstellen) und 40 000 Auszubildende im öffentlichen Dienst der Länder.

Forderungen der Tarifrunde sind Verbesserungen im Gesamtvolumen von 6 Prozent. Dabei soll die Bezahlung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Pflege an die der Kommunen angeglichen werden. Für die Auszubildenden bedeutet das eine Erhöhung der Vergütungen um 90 Euro, mehr Urlaub und die Übernahme nach der Ausbildung. Zudem sollen die schulischen Ausbildungsgänge, etwa in den Gesundheitsberufen, in die Tarifverträge einbezogen werden. Darüber hinaus fordern die Gewerkschaften den Ausschluss sachgrundloser Befristungen im öffentlichen Dienst.

