Nieskyer lassen ihr Auto besser stehen Am Sonnabend kommen Gäste aus ganz Sachsen nach Niesky. Das Stadtzentrum ist dann für Autos gesperrt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Symbolfoto: Parkverbot © Matthias Weber Symbolfoto: Parkverbot



Niesky. Ein Tag bleibt den Nieskyern noch Zeit, um ihre Stadt zu schmücken und den Gästen von außerhalb so ein farbenfrohes Willkommen zu bereiten. Mit bis zu 15 000 Besuchern rechnen die Veranstalter des Sächsischen Familientages. Das sind mehr Einwohner als Niesky. Auf die Stadt kommt also einiges zu.

Weil das Fest mit dem Zinzendorfplatz einen wichtigen Punkt im Zentrum belegt, sind um das Gelände einige Straßen an diesem Tag zwischen 6 und 22 Uhr gesperrt. Wer kann, sollte sein Auto lieber stehen lassen, teilt Sebastian Noll von der Stadt mit. Der größte Parkplatz für die Gäste von außerhalb wird in Neuhof an der Cottbuser Straße liegen. Er ist von der B 115 ausgeschildert. Von hier gibt es einen Pendelbus zum Rathaus, der auch über die Bahnhofstraße und den Busbahnhof fährt.

Zudem gibt es Infopunkte an verschiedenen Stellen: an der Görlitzer Straße bei der Sparkasse, am Rathaus, an der Horkaer Straße, der Muskauer Straße an der Haltestelle Pendelbus, und der Bautzener Straße. Kleinere Parkplätze finden sich am Landratsamt, an der Bahnhofstraße und an der Muskauer Straße, Behindertenparkplätze an der Sparkasse.

In den vergangenen Tagen sind schon Barrieren für Rollstuhlfahrer auf dem Zinzendorfplatz beseitigt worden. Dank provisorischer Rampen gelangen auch Beeinträchtigte unkompliziert auf die Rasenflächen, wo mehr als 70 Stände zu Mitmachangeboten einladen. Wer alle Aufgaben des Familienparcours meistert, dem winken zudem Preise. Die Auslosung der Gewinner findet um 17.30 Uhr auf der Hauptbühne statt. Das Rahmenprogramm dort startet schon 10 Uhr mit einer ökumenischen Andacht. (SZ)

www.familientag.sachsen.de

zur Startseite