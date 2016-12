Nieskyer kaufen gern und viel ein Dazu haben sie auch am 4. Advent Gelegenheit. Ein SZ-Vergleich zeigt, wie gut der Handel in der Stadt funktioniert.

Ski und Rodel gut sagt Andreas Vetter zum Angebot in seinem Sportgeschäft in Niesky. Am verkaufsoffenen Sonntag öffnet er am Nachmittag.



Niesky. Auf den Schnee in der Oberlausitz wird Andreas Vetter wohl weiter warten müssen. Auf Kunden sicherlich nicht. Denn der Sportartikel-Händler beteiligt sich an den verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt Niesky. Der nächste und letzte für dieses Jahr ist am vierten Advent. „Ich finde, das ist eine gute Sache, gibt dieser Tag doch auch den Leuten Gelegenheit für einen Einkaufsbummel, die die Woche über dafür keine Zeit haben“, sagt der Nieskyer. Bisher wurde Vetter nicht enttäuscht, denn Umsatz macht er auch an solchen Sonntagen. Auch wenn der Schnee sich in und um Niesky rarmacht, rechnen doch einige seiner Kunden mit der weißen Pracht. „Von den Schlitten und Abfahrtskiern haben wir schon einige verkauft, aber auch Winterkleidung“, sagt der Händler.

Nieskyer Branchenmix stimmt

Mit seinem Sportgeschäft sorgt Andreas Vetter mit für einen guten Branchenmix in der Stadt Niesky. Aber auch Helmut Schleuder mit Spielwaren in der Horkaer Straße. Er ist beim verkaufsoffenen Sonntag ebenso immer mit dabei. Diesen sieht er als gute Chance, die Leute anzulocken, die die Woche über keine Zeit zum Einkaufen haben.

Der Einzelhandel gestaltet sich in Niesky sehr vielfältig. Von der Apotheke bis zum Uhrmacher dürfte jede, für das tägliche Leben notwendige Branche in der Stadt vertreten sein. Das bestätigt die Statistik der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden. Im Jahr 2015 (für dieses Jahr liegen noch keine Zahlen vor) verfügte Niesky über eine Verkaufsfläche von 25 372 Quadratmetern. Das ist im Vergleich zu den umliegenden Städten Löbau, Görlitz und Weißwasser die kleinste Fläche. Aber rechnet man diese Größe auf die Einwohner um, steht Niesky vorn an. Mit 2,66 Quadratmeter pro Kopf haben die Nieskyer die größte Verkaufsfläche im Einzelhandel gegenüber den drei umliegenden Städten.

Für IHK-Pressesprecher Lars Fiehler „ist die Stadt Niesky im Einzelhandel sehr gut aufgestellt“. Sowohl was die einzelnen Branchen betrifft, als auch in der Fläche. Ein gutes Viertel (27 Prozent) der Verkaufsfläche beansprucht der Lebensmittelhandel, einschließlich Bäcker und Fleischer. Auf diesen Wert kommt auch die Stadt Weißwasser (27,6 Prozent) mit ihren Verkaufseinrichtungen. In der Stadt Görlitz macht der Lebensmittelhandel nur ein Fünftel (20,6 Prozent) der Gesamtverkaufsfläche aus, während er in Löbau über ein Drittel (34,5 Prozent) erreicht. Hier haben die Lebensmittelhändler in der Fläche inzwischen ein Übergewicht gegenüber den anderen Branchen, wertet die IHK diese Zahlen von 2015.

Für die Stadtverwaltung ist der Nieskyer Branchenmix stimmig. Bürgermeisterin Beate Hoffmann bezieht diese Feststellung nicht nur auf das Angebot, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Einzelhändlern und den Märkten in der Stadt.

Keine neuen Märkte in Niesky

„Unsere Bürger sind gut versorgt. Und nicht nur die. Wir haben einen großen Zulauf an Kunden aus dem Umland, die in Niesky einkaufen“, sagt die Oberbürgermeisterin. Aus Gesprächen mit den Handelsketten weiß sie, dass diese mit den Umsätzen zufrieden sind. Das bemerkenswerte Kaufverhalten der Nieskyer lockt natürlich auch weitere Discounter an. Aber Stadt und Stadtrat sind sich einig, keine weiteren Märkte auf der grünen Wiese zuzulassen.

Bereits vor einigen Jahren hat die Stadt Niesky ihren Einzelhandel analysieren lassen. Die Gutachter sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt mit Handelseinrichtungen gut versorgt ist und die nächsten Jahren keinen extensiven Bedarf haben sollte. Dagegen verzeichnet die Stadt einen anderen Trend bei den vorhandenen Märkten. „Uns liegen mehrere Anträge und Vor-anfragen auf bauliche Erweiterung der Märkte vor“, sagt Beate Hoffmann.

Aktuelles Beispiel ist der Obi-Markt, der sich im nächsten Jahr erweitern will und dafür 1,2 Millionen Euro investiert. Verbunden ist das mit dem Abriss des leer stehenden Backhauses. Aber auch bei den Märkten am Standort des ehemaligen Kinos gibt es Ambitionen auf Vergrößerung, die der Stadt Niesky bereits angezeigt sind.

Trend zur Vergrößerung

Begründet werden diese Umbauten mit einer kundengerechteren Warenpräsentation, denn auch die Nieskyer sind im Einkaufen anspruchsvoller geworden. Die Marktbetreiber wollen diesem Trend Rechnung tragen. „Gegen bauliche Veränderungen ist nichts einzuwenden. Wir sind aber bestrebt, dass das Sortiment auch nach dem Umbau so bleibt“, betont die Oberbürgermeisterin mit Blick auf das Auskommen der Einzelhändler in der Stadt.

Betrachtet man die letzten zehn Jahre, so hat sich die Verkaufsfläche in der Stadt Niesky laut Angaben der IHK um ein Fünftel vergrößert. 20 355 Quadratmeter waren es 2006, im Jahr 2015 betrug die Fläche 25 372 Quadratmeter. Und noch ein Fakt untermauert, dass die Nieskyer gern und oft einkaufen: Sie haben die höchste Kaufkraft in unserem Städte-Vergleich. Im Jahr 2015 kaufte statistisch gesehen jeder Nieskyer für 5 583 Euro ein. Die Löbauer, Görlitzer und Weißwasseraner kommen annähernd auf die gleiche Summe von rund 5 450 Euro. Was aber alle vier Städte gemeinsam haben, ist dass von diesen Summen jeweils 37 Prozent für Lebensmittel ausgegeben wurden.

