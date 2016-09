Nieskyer Juniorenteam hat das Losglück gepachtet Der Eintacht-Fußball-Nachwuchs gewinnt Trikots. Darüber freut sich der Verein nicht zum ersten Mal.

Zum zweiten Mal gewannen die Eintracht-Fußballer bei der Trikot-Verlosung. (Symbolbild) © dpa

Niesky. Zwei Juniorenteams von Lausitzer Fußballvereinen gewinnen je einen Satz Trikots bei einer Verlosung des Unternehmens Deichmann. Es ist die 14. Trikotaktion der Kette, die deutschlandweit Schuhgeschäfte betreibt. Dabei hat es einen Rekord gegeben: 2016 haben sich mehr als 25 000 Mannschaften auf der Facebook-Seite um die Sets beworben.

Die Eintracht Niesky ist bereits zum zweiten Mal einer der glücklichen Gewinner. „Das erste ist aber schon ein Weilchen her“, erinnert sich Sebastian Heyde, Nachwuchsleiter bei der Eintracht. In der vergangenen Woche hat sich die Mannschaft ihren Gewinn in der Nieskyer Filiale des Schuhgeschäfts abgeholt. Als Farbe hat sich die F-Jugend gelb-schwarze Anzüge ausgesucht – gewissermaßen als Auswärtstrikots. Denn eigentlich spielt die Eintracht in Rot-Weiß. Aber immer, wenn der Gegenspieler auch diese Farben trägt, kann das Team ab sofort ausweichen.

Bei der Bewerbung können die Teilnehmer zwischen fünf Farben auswählen: Weiß, Grün, Blau, Rot und Gelb. Die Größenpalette reicht von 116/128 für die Kleinsten bis hin zu XL für die Senioren. Pünktlich zum Start der Fußballsaison 2016/17 können die Gewinnerteams nun in einheitlichen Sätzen aus Trikots, Hosen und Stutzen zu ihren Spielen auflaufen.

Bei den Seenlandkickers aus Laubusch, einem Ortsteil von Lauta, sollen sie beim nächsten oder übernächsten Wochenende zum ersten Mal auf dem Platz zur Geltung kommen. „Vorher müssen noch die Spielernamen auf die Rücken“, erzählt Nachwuchsleiter der Seenlandkickers Nils Hoffmann. Der neue Dress ersetzt orangefarbene Outfits. „Sie sind fast zehn Jahre im Einsatz gewesen“, sagt er. Auch hier werden die Spieler der beiden F-Jugendmannschaften sie als Ausweichtrikots nutzen. Und auch Nils Hoffmann hat die Farben Gelb und Schwarz ausgesucht. Sonst tragen die zwischen 2007 und 2008 geborenen Kinder bei ihren Spielen Schwarz.

In 13 Jahren Trikotaktion hat der größte Schuhhändler in Europa rund 28 500 Mannschaften oder fast 400 000 Spielerinnen und Spieler von Bambini bis Senioren mit kompletten Outfits ausgestattet. 2015 sind dem Aufruf 10 250 Trainer, Betreuer oder Spielereltern gefolgt, sich um einen Trikotsatz zu bewerben. Rund 40 Prozent aller Bewerbungen sind auf A-Jugend- beziehungsweise Herren-Mannschaften sowie B-Jugendliche entfallen.

Im Schnitt sind es bei dem Gewinnspiel zuvor immer um die 8 000 Teilnehmer gewesen. Im Vergleich zu diesem Jahr hat sich diese Zahl also mehr als verdreifacht. „Das ist für uns ein eindeutiges Zeichen, dass es nach wie vor großen Bedarf für die Ausstattung von Fußballmannschaften gibt – besonders auch in den kleinen Vereinen“, schreibt Andreas Conze, Marketingleiter des Essener Unternehmens.

