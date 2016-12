Nieskyer Gymnasiasten spenden für Afrika Dabei erzielen die Schüler einen Rekord von fast 8000 Euro an Spendengeld. Dieses übergeben sie an drei Hilfsvereine.

Lisa und Nico Paul vom Verein „nisaidia“ sowie Simone Schwarz vom Verein „saida International“ (von rechts) freuen sich über die vierstelligen Spendensummen, die die Mitglieder des Schülerrates des Nieskyer Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums ihnen am Mittwoch übergeben haben. © André Schulze

Nico Paul konnte es in der Mittagsstunde des Mittwochs noch nicht fassen: Einen Scheck über 2500 Euro hielten er und seine Frau Lisa in den Händen. „Wahnsinn, das ist der bisher höchste Spendenbetrag, den unser Verein bekommen hat. Von dieser Summe können wir in Afrika bereits eine halbe Schule bauen“, freuen sich die aus Niesky und Görlitz stammenden Eheleute. Sie sind im Vorstand des in Freiberg ansässigen Vereins „nisaidia – Chance für Kinder“. Dieser hilft Kindern in Kenia, eine bessere Zukunft zu bekommen, unter anderem durch Bildung.

Eine Schule mit drei Klassenzimmern haben die Vereinsmitglieder mit Bauleuten vor Ort in dem Küstendorf Watamu bereits gebaut. Im Oktober kam dort eine zweite Grundschule dazu, die frisch eröffnet ist. Dass der Verein nun weiteres Geld für ein Großprojekt hat, verdankt er den Nieskyer Gymnasiasten, die Tausende Runden im September liefen, um zu Spendengeldern zu kommen. Dieser Spendenlauf ist eine Idee des Schülerrates am Friedrich-Schleier-Gymnasium, der dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand. Hauptorganisator ist der stellvertretende Schülersprecher Oliver Nerger, der mit seinem Org-Team beide Läufe „in unzähligen Mittagspausen und nach Unterrichtsschluss vorbereitete“, erzählt der Zwölftklässler.

So wie die Spendenempfänger war auch Oliver Nerger überrascht, was seine Schulkameraden da an Geld zusammenliefen: „Es ist sensationell, wir haben 7847,70 Euro zusammenbekommen. Das ist fast die doppelte Summe vom Vorjahr, wo wir 4000 Euro Spendengelder hatten“, freut sich der Gymnasiast. Und mit ihm nicht nur die Vertreter des Freiberger Vereins, sondern auch Simone Schwarz. Ihr Leipziger Verein nennt sich „saida international“ und dieser hat sich das afrikanische Land Burkina Faso, zwischen Niger und Ghana gelegen, ausgesucht, um dort zu helfen.

Drei Schwerpunkte hat sich der Verein gesetzt: Wirksamer Mädchenschutz gegen Genitalverstümmelung, Schulbildung für alle Kinder und eine reproduktive Gesundheit, die sowohl vorbeugend als auch chirurgisch den Menschen vor Ort gegeben wird. Für diesen Verein spendeten die Gymnasiasten die Summe von 4000 Euro. Simone Schwarz ist von dieser Summe genauso überrascht und freut sich sehr, dass die Nieskyer das Geld ihrem Verein zukommen lassen. „Burkina Faso ist eines der fünf ärmsten Länder der Welt. Die Menschen dort haben eine Lebenserwartung von 53 Jahren und nicht einmal 30 Prozent von ihnen können lesen und schreiben“, erzählt sie am Mittwoch den Schülern im Gymnasium an der Bahnhofstraße.

Sie weiß auch schon, wofür der Verein das Geld ausgeben wird: Für Schulbänke und Fahrräder. Eine Schulbank kostet in Afrika rund 70 Euro. Der Bedarf ist dafür groß, aber auch an Schulhäusern. „Ich habe Klassen gesehen, da werden 120 Schüler von einem Lehrer unterrichtet, und die haben kein einheitliches Alter“, berichtet sie. Aber auch Fahrräder sind begehrt, denn um zur Schule, zum Arzt oder zur Wasserstelle zu kommen, müssen Erwachsene und Kinder kilometerlange Wege in Kauf nehmen. „Aber ein Fahrrad bedeutet auch Unabhängigkeit und Freiheit besonders für junge Mädchen“, erzählt die für die Bildungsprojekte im Verein zuständige Simone Schwarz.

In einem Land, wo knapp die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt, stehen medizinische Aufklärung und Bildung im Vordergrund der Entwicklungshilfe des Vereins. Aber auch das tägliche Leben erträglicher zu machen. So berichtet Simone Schwarz vom Bau einer Getreidemühle in dem Ort Gombora, auf den sich der Verein konzentriert: „Seit März ist die Mühle in Betrieb. Die Frauen brauchen das Getreide nicht mehr stundenlang zu stampfen, Maschinen erledigen jetzt das Mahlen.“ Finanziert wurde das Ganze aus Spendengeldern. Der dritte Empfänger ist der Verein Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Er wurde mit 800 Euro bedacht. Die Nieskyer Gymnasiasten bekamen das Gefühl aus den Erzählungen, dass ihr erlaufenes Geld gut angelegt ist. Die besten Läufer brachten es auf 19 bis 24 Runden zu jeweils 900 Metern. Spitzenreiter ist die Klasse 8/3 mit 358 Runden, für die Sponsoren insgesamt 777 Euro zahlten.

So ein Erfolg spornt an. Deshalb soll es im kommenden Jahr wieder einen Spendenlauf der rund 450 Gymnasiasten geben. Auch wenn Oliver Nerger dann aus der Schule ist, weiß er den dritten Lauf in guten Händen des Schülerrates.

