Nieskyer Freibad weiterhin geöffnet Das Waldbad verlängert die Saison bereits zum zweiten Mal. Trotzdem bleiben Besucherzahlen und Einnahmen hinter den Erwartungen zurück.

Das Waldbad in Niesky hat bis Freitag geöffnet. © André Schulze

Das Waldbad Niesky verlängert bereits zum zweiten Mal die Badesaison. Nachdem es hätte ursprünglich am Sonntag schließen sollen, wollen die Stadt und die Stadtwerke nun weiter von den unverhofft warmen Septembertagen profitieren. Wie Sabine Michler von den Nieskyer Stadtwerken informiert, sollen die Becken noch mindestens bis zum Freitag geöffnet bleiben. Die Stadtwerke betreuen das Freibad für die Stadt.

Dort erhofft man sich von den zusätzlichen Tagen weitere Einnahmen. Denn aufgrund des wechselhaften Wetters sind die Besucherzahlen und somit auch das Eintrittsgeld in diesem Sommer weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Am vergangenen Wochenende hat das Bad noch einmal fast 500 Besucher pro Tag gezählt. Bis Montag sind in dieser Saison bisher 19186 Besucher im Freibad gewesen. Im äußerst erfolgreichen Vorjahr sind hingegen mehr als 30000 Gäste gezählt worden. Wann das Bad 2016 endgültig schließt, wollen die Verantwortlichen nun „kurzfristig“ entscheiden. (kem)

zur Startseite