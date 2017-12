Nieskyer Firma entsorgt Altglas Die Firma Bruno Halke & Sohn hat vom Dualen System jetzt auch den Auftrag für den Landkreis Bautzen bekommen. Ab Januar geht es los.

Symbolfoto: überfüllte Glascontainer © André Schulze

Der Landkreis Bautzen wurde jetzt informiert, dass die Entsorgung des Altglases ab 2018 durch die Firma Bruno Halke & Sohn e. K. erfolgt. Darüber informiert ein Sprecher des Landkreises Bautzen. Die Dualen Systeme schreiben diese Entsorgungsleistung mit dreijähriger Vertragslaufzeit regelmäßig aus. An den Containerplätzen würden deshalb demnächst die Container ausgetauscht, so Pressesprecher Gernot Schweitzer vom Landratsamt in Bautzen.

Wie der Kreissprecher weiter informiert, sollen der Einzug und das Neuaufstellen der Container grundsätzlich aufeinander abgestimmt werden. Es kann jedoch an einigen Containerplätzen zu ungünstigen Überschneidungen kommen, „sodass Sie eventuell für ein bis zwei Tage keinen Container vorfinden. Bitte hinterlassen Sie Ihr Altglas in so einem Fall nicht am Standort, sondern werfen dieses zu einem späteren Zeitpunkt in die neuen Container ein“, wirbt der Landratsamtssprecher um Verständnis.

Im Landkreis Görlitz hatte das Nieskyer Unternehmer bereits 2014 den Auftrag bekommen. Nachdem zahlreiche Container aufgestellt worden waren, hatte die Firma Bruno Halke & Sohn seit dem Januar 2015 für die Entsorgung von Altglas in den Städten und Dörfern des Kreises gesorgt. (SZ)

