Nieskyer Feuerwehr rettet Jungstörche Nachdem ein Elternteil schwer verletzt worden ist, drohte den Vögeln in Biehain der Tod.

Am 16. Juni war auf dem Biehainer Horst noch alles in Ordnung. Einen Tag später verloren die Jungstörche ein Elternteil und drohten so zu verhungern. © Detlef Rössel

Im Görlitzer Tierpark lernen derzeit drei Biehainer laufen und fliegen. Seit anderthalb Wochen sind die jungen Störche in der Wildtierauffangstation auf dem Weg der Besserung. „Es geht ihnen gut“, versichert Manuela Kleemann, „sie wachsen und gedeihen.“ Dramatische Tage liegen hinter den Vögeln. Am Freitag vor einer Woche sind sie von der Nieskyer Feuerwehr aus ihrem Horst in Biehain geborgen worden. Eine Drehleiter war nötig, um sie zu retten. Zuvor ist beobachtet worden wie ein großer Greifvogel einen der Eltern schwer verletzt haben soll. Der Raubvogel soll ihm ein Bein gebrochen haben.

Als die Nieskyer Feuerwehr in Biehain anrückt, um die Jungstörche zu bergen, sind diese schon völlig durchnässt. Die Retter haben absolut richtig entschieden, erklärt Manuela Kleemann von der Wildtierauffangstation im Görlitzer Tierpark. „Ein Elternteil alleine würde es nicht schaffen, den Nachwuchs zu versorgen“, sagt die Expertin. Nun werden sie noch bis Ende Juli an der Neiße aufgepäppelt, ehe sie im Biosphärenreservat wieder ausgewildert werden sollen. Sobald das Gefieder voll entwickelt ist, werden die Pfleger die Störche ziehen lassen.

Dass sie den Sommer über Jungstörche betreut, ist für Manuela Kleemann nichts ungewöhnliches. Beinahe jedes Jahr sind Vögel auf Hilfe angewiesen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Mal fehlt es an Futter und ein Teil des Nachwuchses wird geopfert, mal setzt das Wetter den Tieren zu. Aber auch bei Revierstreitigkeiten untereinander verletzen sich die Vögel. Vom Storch aus Biehain gibt es seit dessen Verletzung keine Spur mehr, verrät Anwohner Detlef Rössel. Er kann nicht genau sagen, was für ein Raubvogel ihm zugesetzt hat. Manuela Kleemann ist erzählt worden, dass ein Seeadler für die Verletzung und somit wohl auch das Verschwinden des Storches verantwortlich ist.

Möglich wäre das. Nirgendwo in Deutschland sollen schließlich so viele Seeadler wie in der Oberlausitz leben. Die Zahl der Störche in der Region ist in der Vergangenheit hingegen rückläufig gewesen. Auch weil nicht alle Jungtiere überlebt haben. So ist zum Beispiel in Gebelzig im vergangenen Jahr der Storchennachwuchs schon wenige Tage nach dem Schlüpfen verstorben. Damals haben Anwohner in der Nähe nistende Krähen für den Tod verantwortlich gemacht. Im Gegensatz zu den Biehainer Jungstörchen kam für den Gebelziger Nachwuchs 2016 jede Hilfe zu spät.

