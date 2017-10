Nieskyer Eisstadion wird eröffnet Am Sonnabend kann man von 10 bis 14 Uhr kostenlos schauen und eislaufen, um 18 Uhr steigt ein Spiel der Nieskyer Tornados gegen die Lausitzer Füchse. Es gibt aber auch ganz andere Ideen fürs Wochenende, von Zittauer Kulturnacht über Schlittenhunde-Training bis zum Görlitzer Lichterglanzfest. Finden kann man das im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die letzten Restarbeiten am Eisstadion sind inzwischen erledigt. © jens trenkler

Auf diesen Tag warten die Nieskyer, insbesondere die Eishockeyspieler des ELV Niesky, seit einer gefühlten Ewigkeit. Am Sonnabend ist es (endlich) so weit. Am Sonnabend wird das neue Eisstadion der Bevölkerung übergeben. Von 10 bis 14 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür, bei dem die Eishockeyspieler der Tornados zu einer Autogrammstunde erwartet werden. Auch der neue Fanshop ist geöffnet und hält einige Überraschungen bereit. Natürlich können die Spielerkabinen besichtigt werden. Außerdem steht die Eisfläche der Bevölkerung kostenlos zum freien Laufen zur Verfügung. Um 18 Uhr folgt dann der Höhepunkt. Das erste Spiel auf dem neuen Eis wird ein Derby der Nieskyer Tornados gegen die Lausitzer Füchse sein. Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Vereinen verbessert haben. Die Füchse kommen, obwohl die Belastung mit Spielen am Freitag (in Bad Nauheim), am Sonntag (gegen Kassel) und am Dienstag (in Kaufbeuren) besonders groß ist. Das Spiel wird von der Landskron Braumanufaktur Görlitz GmbH präsentiert. Wer es am Sonnabend nicht schafft, kann die Tornados auch am Sonntag, ab 17.30 Uhr, im Punktspiel gegen die Jonsdorfer Falken sehen.

Sa., ab 10 Uhr, Eisstadion Niesky (Plittstraße 20), Eintritt-Füchse-Spiel: 18 Euro (Kinder bis 16 14 Euro)

