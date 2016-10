Nieskyer eifern den Dynamos nach Die Fußballschule von Dynamo Dresden ist in Niesky zu Gast. Nicht nur junge Eintracht-Spieler trainieren mit Dixi Dörner.

Ex-Dynamo-Spieler René Beuchel ist einer der Trainer der Fußballschule. © André Schulze

In den Trikots mit den Farben von Dynamo Dresden eine Woche lang das Fußballspiel von Profis lernen, das können 65 Kinder auf dem Rasen von Eintracht Niesky. Der Sportverein hat für die erste Ferienwoche die Fußballschule von Dynamo Dresden nach Niesky geholt. Trainer und Nachwuchsleiter Sebastian Heyde sagt, dass die Plätze schon Monate vorher sehr schnell vergeben waren. „Das Interesse unter den jungen Fußballern aus dem Kreisgebiet ist sehr groß, das spüren wir auch in diesem Jahr wieder.“ Doch nicht nur Jungs zwischen sechs und 14 Jahren ziehen sich die schwarzen Stutzen über die Schienbeine, auch zwei Mädchen machen das, um beim Feriencamp dabei zu sein.

„Für die Kinder ist das schon ein Ereignis, mit Fußballlegende Dixie Dörner zu trainieren“, sagt Sebastian Heyde. Der Nationalspieler und Trainer kommt nicht allein nach Niesky. Vier weitere Dynamo-Leute runden das Trainerteam ab. Einer ist René Beuchel. Der Mittelfeldspieler war von 1995 bis 2007 in der Dynamo-Mannschaft, mit Zwischenstationen in Frankfurt/Main und Zwickau, und ist jetzt kaufmännischer Angestellter bei seinem Heimatclub – und Trainer in der Fußballschule. Sein Lob geht an den SV Eintracht für die sehr guten Trainingsbedingungen. „Hier stimmt alles und es macht Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Der Verein ist ein sehr guter und entgegenkommender Gastgeber“, sagt der 43-Jährige zur SZ.

Doch nicht nur Fußball spielen werden die Teilnehmer an den vier Tagen. Am Donnerstag besichtigen sie das Dynamo-Stadion. Dort wollen sie eine Trainingseinheit der Dynamos mitverfolgen, eine Führung durchs Stadion unternehmen und auf Autogrammjagd bei den Spielern gehen. Doch vorher sind noch sportliche Leistungen gefordert. „Am Mittwoch wollen wir das DFB-Abzeichen ablegen“, erklärt Sebastian Heyde. Da kommt es auf gutes Flanken und genaues Passspiel an.

Für die Eintracht gehört so eine Fußballschule schon seit Längerem zum Ferienangebot für die Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr waren Fußballtrainer von Real Madrid auf dem Nieskyer Rasen. Nächstes Jahr soll es das Angebot Fußballschule in den Sommer- oder Herbstferien wieder geben. In welchen Trikotfarben der Nachwuchs dann aufläuft, hängt von den Klubs ab. Jetzt dominieren die Farben gelb und schwarz.

