Nieskyer Bereitschaftspraxis startet im Januar Ein neues Angebot soll die Notaufnahme des Krankenhauses entlasten und Patienten mehr Service bieten.

Wenn die Beschwerden nicht lebensbedrohlich sind, soll die neu eingerichtete Bereitschaftspraxis am Krankenhaus den Patienten helfen. © dpa

Niesky. Wer an Wochenenden starke Schmerzen oder hohes Fieber hat, der muss ab kommendem Sonnabend in Niesky nicht mehr die Notaufnahme des Krankenhauses aufsuchen. Denn wenn die Beschwerden nicht lebensbedrohlich sind, soll die neu eingerichtete Bereitschaftspraxis am Krankenhaus den Patienten helfen. Dort kann sich jeder hinwenden, der mit seinen Symptomen eigentlich eine Arztpraxis aufsuchen würde, darauf am Wochenende aber nicht bis Montag warten kann. Die Bereitschaftspraxis soll in Niesky auch an Brückentagen und Feiertagen an den Vormittagen geöffnet sein. Damit wird die ambulante medizinische Versorgung außerhalb der üblichen Sprechzeiten an diesen Tagen neu geregelt und es entfällt der Praxisdienst in wechselnden Praxen.

Die Bereitschaftspraxis Niesky ist ein Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, der Diakonissenanstalt Dresden und der Krankenkassen in Sachsen. Mit dem Vorhaben soll sich die Weiterentwicklung des Nieskyer Krankenhauses zum „Lokalen Gesundheitszentrum Niesky“ fortführen. Ein Anliegen der Betreiber ist, die ländlichen Regionen zu unterstützen und zukunftssicher zu gestalten. „Mit der Einrichtung der Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Emmaus Niesky gibt es nun eine zentrale Anlaufstelle für Patienten“, sagt Dr. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Damit werde eine bedarfsgerechte Behandlung der Patienten sichergestellt, bei der unnötige stationäre Einweisungen vermieden werden können. „Was wiederum zu einer Entlastung der Notaufnahme des Krankenhauses führt“, so Heckemann.

Der Verband der Kassenärzte will mit dem Nieskyer Modell die Bereitschaftsdienste langfristig sichern und die niedergelassenen Ärzte entlasten. „Die enge Verzahnung von Krankenhaus und ambulant tätigen Ärzten zielt darauf ab, dass Patienten der für sie richtigen Versorgungsebene zugewiesen werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes. Die Bereitschaftspraxis Niesky befindet sich direkt auf dem Gelände des Krankenhauses Emmaus in der Plittstraße 24 in Niesky.

Die Bereitschaftspraxis hat an Sonnabenden und Brückentagen von 8 bis 13 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 und 11 Uhr

