Nieskyer befürchten Verkehrschaos Was die Einwohner beim Bahnausbau erwartet, war Thema eines Bürgerforums. Noch aber steht gar nicht alles fest.

Nachdem Anfang des Monats der symbolische Startschuss für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung zwischen Niesky und Horka fiel, wird es ab 25. September richtig ernst auf den letzten sieben Kilometern der Niederschlesischen Magistrale. Die Bauarbeiten werden mit erheblichen Belastungen für die Einwohner der Stadt verbunden sein. Das hat aber auch sein Gutes. Ab 9. Dezember 2018 fahren wieder Personenzüge von und nach Niesky. „Damit bekommt die Stadt die Chance, vom Bahnbau zu profitieren. Und zwar viel mehr als andere an der Strecke“, das erklärte am Donnerstag Ulrich Mölke, Projektverantwortlicher der Deutschen Bahn, bei einem Forum im Bürgerhaus Niesky. Ohne den vollständigen Streckenausbau zwischen Knappenrode, Horka und der polnischen Grenze wäre der Personenverkehr nicht zurückgekommen, sagte er. Bei weiter sinkenden Einwohnerzahlen sei die Mobilität im ländlichen Raum lebensnotwendig, so Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Es werden Gleise am Bahnhof erneuert sowie ein Tunnel und Aufzüge für den barrierefreien Zugang gebaut.

Die Sorge darüber, was die Nieskyer beim Bahnausbau in den nächsten zwei Jahren erwartet, treibt sie schon länger um. Fast 100 von ihnen nutzten daher die Möglichkeit, bei besagtem Forum loszuwerden, was ihnen unter den Nägeln brennt. Allen voran das befürchtete Verkehrschaos, werden doch gleich zwei Bahnübergänge voll gesperrt und überdies die B 115 dicht gemacht. Ab 25. September, so war am Donnerstag zu erfahren, geht es am Bahnübergang Neuhofer Straße los. Dieser wird für den Neubau der Eisenbahnüberführung „Krone“ voll gesperrt und zur Verkehrsentlastung zwischen Bahnhof- und Neuhofer Straße ein Behelfsübergang für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen angelegt. Komplett dicht wird von Januar bis Mai 2018 der Bahnübergang Muskauer Straße sein – für Tiefbau, den Einbau von Gleisen und Weichen sowie die Errichtung der Oberleitung.

„Die kritische Phase“, wie es Ulrich Mölke selbst bezeichnete, beginnt Ende August 2018. Dann ist für ein Jahr lang die B 115 in Niesky dicht. Weil die Oberleitung nicht unter der alten Brücke durchpasst, muss diese abgerissen und neu gebaut werden. Bis dahin muss die Jänkendorfer Kreuzung fertig sein. Deren Bau beginnt nach Aussage von Lutz Günther vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr noch 2017. Bei halbseitiger Sperrung werde es „zu längeren Aufstauphasen“ an der Kreuzung kommen, es sei aber die einzige Möglichkeit. Eine Behelfsbrücke an der B 115, wie es sich mancher Nieskyer vorstellt, hätte zusätzliche Genehmigungsverfahren und eine Bauverzögerung von sechs Jahren bedeutet. Die jetzt gewählte Variante mit den Umleitungen wurde von den Behörden für zumutbar eingestuft. Auch, weil die zwei Staatsstraßen in Niesky mit einer Breite von sechs Metern und mehr für den Umleitungsverkehr aufnahmefähig sind. Der Schwerlastverkehr wird über Boxberg weiträumig an Niesky vorbeigeleitet. „Wir können aber niemanden zwingen, die ausgewiesenen Strecken zu nutzen“, erklärte Lutz Günther. In der Stadt werde sich wohl mancher auf Schleichwegen fortbewegen.

Wie man als Fußgänger dann über die viel befahrenen Umleitungsstrecken rüberkommt, ob und wo dafür Bauampeln aufgestellt oder wie die Grundstücksausfahrten geregelt sein werden, darauf gab es in dem Forum keine klaren Antworten. Noch stehe das Umleitungskonzept nicht bis ins letzte Detail. In der Stadtverwaltung findet man, dass zu viele Bauampeln keine Lösung sind. Dann käme keiner mehr durch, hieß es. Ulrich Mölke mahnte zu Disziplin und gegenseitiger Rücksichtnahme während der Bauzeit. Man dürfe die Belastung der Anwohner nicht schönreden, es mache aber keinen Sinn, irgendwelche Schreckensszenarien heraufzubeschwören, sagte er. Fest steht, dass es während des Brückenbaus in Niesky keine geplante Sperrung des Tunnels Königshainer Berge gibt.

Nachtarbeit kommt nur in Ausnahmefällen infrage. Wie die Bahn versucht, durch mobile Schutzwände Baulärm und Dreck in Grenzen zu halten, war ebenfalls Thema des dreistündigen Forums. Es kam wegen der fortgeschrittenen Zeit recht kurz weg, nachdem die Verkehrsprobleme derart ausführlich diskutiert wurden.

Auf der Muskauer Straße 49 wird ein Baubüro für Bürgeranfragen eingerichtet.

