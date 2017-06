Niesky zeigt sich als grüne Stadt zum Wohnen Mit der neuen Internetseite der Stadt werden alle gut informiert. Aber Amtsgeschäfte lassen sich nur bedingt erledigen.

So schön ist Niesky, um in der Stadt zu leben. Die Homepage macht neugierig auf die junge Stadt und zeigt das an vielen Beispielen. © Screenshot

Die Stadt Niesky lädt ein. Auch virtuell mit ansprechenden Bildern und Design. So zeigt sich die überarbeitete und neugestaltete Internetpräsenz der Kleinstadt. Seit knapp zwei Wochen steht die Seite im weltweiten Netz. Wie viele Besucher sie hat, bleibt dem Betrachter aber verborgen. Eine fortlaufende Zahl sucht man vergebens. Aber das Versprechen von Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann auf der Begrüßungsseite wird eingehalten: „Wenn Sie auf unserer Homepage stöbern, werden Sie erkennen, dass die Stadt Niesky eine liebenswerte Kleinstadt mit einem großen Angebot im sozialen, schulischen, kulturellen und sportlichen Bereich ist.“

Auf vier Wegen kann man sich auf www.niesky.de intensiver über die Stadt informieren: Aktuelles, Veranstaltungen, Bürgerinfo und Tourismus. Wer alles auf einmal und kompakt haben möchte, klickt auf „Image-Broschüre“. Dort ist die Stadtbroschüre mit allen wichtigen Informationen hinterlegt. Die Broschüre lässt sich am Bildschirm durchblättern. Das ist vor allem für die Gäste der Stadt interessant.

Der Nieskyer selbst findet reichlich Informationen vor. Unter Aktuelles ist das Stadtjubiläum der Schwerpunkt. Die Veranstaltungen sind unter den zwölf Monaten zusammengefasst. Für Juni stehen bisher acht Veranstaltungen. Aber so ein Kalender lebt von den Zuarbeiten der Vereine und Organisationen – und da ist durchaus noch Nachholebedarf.

Unter Bürgerservice ist nicht nur der Wegweiser durch das Rathaus zu finden, sondern weitere Buttons, die auf Freizeitmöglichkeiten, soziale Einrichtungen sowie Schulen und Kindergärten hinweisen. Ganz gleich, auf welcher Rubriken-Seite man sich befindet, die sechs Verweise auf weiteren Service wandern immer mit. Unter Leben & Wohnen stößt der Nutzer auf die grüne Stadt Niesky. Dort wird sie ihm gezeigt und auch verschiedene Wohngebiete vorgestellt.

Wer es handlicher mag, kann sich die Seite auch auf seinem Smartphone aufrufen. Im Display erscheint zwar alles kompakter, aber ohne Abstriche an Informationen. So lassen sich beispielsweise blitzschnell Straßensperrungen abrufen, wenn auch bisher nur die zum Familientag am 10. Juni aufgelistet sind.

Ganz gleich, ob am PC oder mit dem Smartphone, die Stadt Niesky informiert ausführlich und im ansprechenden Design. Anspruch sollte sein, die Seite aktuell zu halten und sie weiter auszubauen. Denn bisher ist es dem Bürger nicht möglich, über diese Seite das virtuelle Rathaus zu nutzen. Die auf der Seite bereitgestellten Anträge und Formulare muss er noch selbst ausgefüllt ins Rathaus schicken.

