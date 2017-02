Niesky wird zum Nadelöhr Ab September 2018 rollt der Schwerlastverkehr der Bundesstraße 115 ein Jahr lang direkt durch die Stadt.

Diese Brücke über der Bundesstraße 115 genügt nicht den Ansprüchen der Niederschlesischen Magistrale. Darum wird ab Herbst eine neue gebaut. © jens trenkler

Die Nieskyer Lebensader von der Görlitzer bis zur Muskauer Straße droht ab September 2018 regelmäßig zu verstopfen. Denn dann wird sie nicht mehr nur von den Nieskyern und Gästen genutzt, sondern fungiert auch als Umleitungsstrecke für die Bundesstraße 115. Denn dort muss für den Ausbau der Niederschlesischen Magistrale die Nieskyer Bahnbrücke erneuert werden. Laut Enrico Bachmann ist der Abriss des Bauwerks für September des kommenden Jahres angemeldet. Er leitet die Tiefbauverwaltung der Großen Kreisstadt und blickt mit Sorge auf das kommende Jahr. „Das ist eigentlich eine Katastrophe“, so Enrico Bachmann.

Dabei sorgt sich der Tiefbauleiter weniger um den Zustand der Muskauer und der Görlitzer Straße. Die Staatsstraße werde den Verkehr sicher schultern. Bei möglichen Schäden durch den anhaltenden Schwerlastverkehr sei außerdem das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr als Unterhalter in der Pflicht. Was Enrico Bachmann aber wirklich umtreibt ist die Frage, wie sich die zusätzliche Belastung auf den restlichen Stadtverkehr auswirkt. Er befürchtet unter anderem, dass sich ringsum den Zinzendorfplatz Rückstaus bilden könnten und der Verkehr schlechter abfließt.

Droht Niesky ein Verkehrskollaps? In jedem Fall ist mit rund 5 000 Fahrzeugen mehr pro Tag zu rechnen, welche die Stadt bisher umfahren. Darunter ist viel Schwerlastverkehr. In Rietschen etwa klagen Anwohner schon lange über die Belastung durch den Verkehr. Dort führt die Bundesstraße 115, die Weißwasser mit Niesky und Görlitz verbindet, mitten durch den Ort. Was für den einen in Rietschen Fluch ist, versteht der andere als Segen. Denn vom Durchgangsverkehr profitieren auch die Geschäfte, halten Gegner einer Ortsumfahrung den Kritikern entgegen. Das ruhig gelegene Niesky kennt dank seiner Ortsumfahrung solche Diskussionen nicht.

Mit umso mehr Sorge blicken die Bürger auf die bevorstehende Belastung. Im Technischen Ausschuss äußert ein Nieskyer sein Unverständnis für die lange Bauzeit der Brücke. „Es mag sein, dass in China so etwas schneller geht“, antwortet Enrico Bachmann, „doch in Deutschland ist ein dreiviertel Jahr Bauzeit der Standard für so ein Bauwerk.“ Die Brücke soll nach neuesten Plänen komplett aus Beton sein. Bauträger sei nicht mehr das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr, sondern die Bahn selbst. Die Nieskyer Anwohner treibt aber nicht nur die Sorge um, dass die Umleitung durch die Stadt Lärm und Feinstaub mit sich bringt. Einzelne fürchten auch Schäden an ihren Häusern.

Enrico Bachmann rät Betroffenen sich bei Problemen direkt an die von der Bahn benannten Bauleiter zu wenden. Er und die Leiterin für Technische Dienste attestieren der Bahn Gewissenhaftigkeit auf ihren Baustellen. So würde die Bahn zu Dokumentationszwecken selbst auch vorab Gebäude fotografieren, erzählt Barbara Giesel. Im Technischen Ausschuss regen Bürger an, dass Niesky mit anderen Ampelzeiten und Tempolimits die Belastungen für alle Anwohner so gering wie möglich zu halten. Die Verwaltung wird nun prüfen, was möglich und machbar ist.

Entlang der Bahnstrecke sind indes in den vergangenen Wochen schon Hunderte Bäume gefällt worden, um Platz für das zweite Gleis der Niederschlesischen Magistrale zu machen. Denn Fällarbeiten sind aus Rücksicht vor brütenden Vögeln nur noch bis Ende des Monats ohne Ausnahmeregeln möglich. Im Nieskyer Rathaus hat sich ein Anrufer sogar schon über die „Marslandschaft“ beschwert. Doch die Bahn kommt um die Fällarbeiten nicht umhin. In diesem Jahr wird der Großkonzern in Niesky und dem Ortsteil See gleich vier Bahnübergänge erneuern.

Schon da müssen sich die Nieskyer auf Einschränkungen und Umwege einstellen. Dass die Bahnübergänge in der Muskauer Straße und der Neuhofer beziehungsweise Herbert-Balzer-Straße einige Wochen parallel gesperrt sein sollen, stößt auf großes Unverständnis. Die Stadt bemüht sich, für diese Zeit einen Behelfsübergang in Höhe des Nieskyer Bahnhofs für Pkw und Rettungskräfte durchzusetzen. Die Bahn steht diesem Vorhaben generell offen gegenüber. Niesky will nun nachweisen, dass es das Provisorium für die Rettungskräfte braucht. Mit einer Stellungnahme der Nieskyer Feuerwehr wird am Montag gerechnet. Sie hat schon in der vergangenen Woche geprüft, wie sich eine Umleitung auf die Einsatzzeiten auswirkt.

