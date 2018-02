Niesky will sich besser vermarkten Freie Gewerbeflächen sollen über die Portale des Freistaats Sachsen an den Mann gebracht werden. Das sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann.

Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann © André Schulze

Nach Aussage von Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann will sich die Stadt künftig besser aufstellen, um die finanzielle Situation langfristig zu entspannen. So sollen freie Flächen auch über die Portale des Freistaats vermarktet werden, sagte sie kürzlich. Bisher werden die eigene Internetseite und die des Landkreises Görlitz als Vermarktungsplattformen genutzt. Kapazitäten gibt es vor allem im Gewerbegebiet Waggonbau Niesky, Teil II. Dort sind von 144 000 Quadratmetern nur 30 Prozent belegt. Hypothetisch warten 161 000 Quadratmeter im Gewerbegebiet Niesky-Nord auf Interessenten und weitere 18 000 Quadratmeter im Ortsteil See. Für beide Gebiete gibt es keinen gültigen Bebauungsplan.

Mehreinnahmen könnten einer Potenzialanalyse zufolge auch durch Eingemeindungen erzielt werden. „Aber das wollen die Bürgermeister der infrage kommenden Gemeinden nicht“, so Hoffmann. (SZ/sdt)

