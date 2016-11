Niesky sucht die leckersten Plätzchen Für einen guten Zweck wollen drei Nieskyer Unternehmen Weihnachtgebäck auszeichnen und dann nachbacken.

Wer backt die besten Weihnachtsplätzchen? Diese Frage stellen die Zinzendorf Apotheke, das Café Becker und der Fitnessclub Niesky derzeit ihren Kunden. Die drei Firmen suchen noch bis zum 30. November das leckerste Weihnachtsgebäck. Kostproben können in den Geschäften abgegeben werden. Am Ende tagt eine Jury aus Fitnessclub, Café und Apotheke. Sie prämiert die besten drei Plätzchen. Diese werden dann nachgebacken und sollen zum Nieskyer Weihnachtsmarkt erstmals verkauft werden. Die Einnahmen kommen laut Apotheker Heiko Neumann einem guten Zweck zugute. Wer das Geld erhält, das soll erst noch entschieden werden. Wer seine Plätzchen als Kostprobe bei den drei Firmen einreicht und zu den Gewinnern zählt, der erhält in jedem Fall einen Gutschein im Wert von 50 Euro für die Zinzendorf Apotheke, das Café Becker oder den Fitnessclub Niesky.

Der Nieskyer Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr am 3. und 4. Dezember stattfinden. Ab dem Montag danach sollen die prämierten Plätzchen auch in der Zinzendorf Apotheke, dem Café Becker und dem Fitnessclub Niesky bis Weihnachten verkauft werden. (SZ)

