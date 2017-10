Niesky steht eine neue Fahrzeugflut bevor Wenn 2018 die Straßenbrücke an der B 115 erneuert wird, droht der Verkehrskollaps. Schon jetzt wird dazu verhandelt.

Auf dem Zinzendorfplatz herrscht in Stoßzeiten bereits jetzt dichter Fahrzeugverkehr. Fußgänger und Radfahrer haben Mühe, die Straße zu überqueren. Genau hier entlang könnte im nächsten Jahr der Umleitungsverkehr rollen, wenn die Straßenbrücke im Zuge der B 115 über die Gleise bei Niesky erneuert wird. © Jens Trenkler

Schon die unmittelbaren Arbeiten an der Niederschlesien-Magistrale der Deutschen Bahn sorgen für Lärm- und Umleitungsstress bei den Anwohnern. Aber auch die zusätzlich notwendigen Sanierungsarbeiten an der Infrastruktur entlang der Strecke sind nicht zu verachten. So will die Deutsche Bahn ab August 2018 bis Mitte 2019 die Straßenbrücke im Zuge der B 115 über die Gleise bei Niesky erneuern - nur kurze Zeit, nachdem der Bahnübergang Muskauer Straße nach erfolgtem Umbau wieder freigegeben worden ist. Geplanter Termin hierfür ist der Juni 2018. „Das ist sehr eng getaktet“, sagt Enrico Bachmann, Sachgebietsleiter Tiefbau in der Nieskyer Stadtverwaltung. Und er befürchtet, dass die Stadt damit weiterhin nicht zur Ruhe kommt. Denn die B 115 muss zu diesem Zweck voll gesperrt werden. Der sich dann möglicherweise durch die Stadt ergießende Umleitungsverkehr könnte das öffentliche Leben ganz entscheidend lähmen.

Um es nicht dazu kommen zu lassen, wird derzeit an einem Umleitungskonzept gearbeitet. In Gesprächen mit der Bahn, dem Wirtschaftsministerium, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sowie dem Landkreis Görlitz wird nach Lösungen gesucht, einerseits die Belastung für die Nieskyer Bürger zu minimieren und andererseits den Umleitungsverkehr flüssig zu gestalten. Die Befürchtung von Einwohnern und Verwaltung: Das nicht gerade geringe Verkehrsaufkommen könnte auch das rückwärtige Straßensystem der Stadt verstopfen. Bachmann: „Wenn man sich Brummi an Brummi auf dem Zinzendorfplatz vorstellt, dann wird klar, dass es schwierig werden könnte, von den Nebenstraßen auf die Hauptstraße aufzufahren oder diese als Fußgänger zu überqueren.“ Man müsse abwägen, was klug und machbar sei.

Für klug hält man in Niesky, den Umleitungsverkehr weiträumig an der Stadt vorbei zu leiten, wenn es schon keine Behelfsbrücke geben kann, die offenbar am zu langwierigen Planverfahren und den zu hohen Kosten scheitert. „In der Umleitungsplanung geht es nun darum, einen Kompromiss zwischen allen Beteiligten zu finden“, erläutert Bachmann.

Ulrich Mölke, Projektleiter der Bahn für den Ausbau zwischen Knappenrode und Horka, verweist auf die Kreuzungsvereinbarung, die zwischen der DB Netz AG und dem Lasuv abgeschlossen wurde. „Das Landesamt hätte die Brücke sowieso erneuern müssen, und die Bahn will sie etwas höher haben, damit die Oberleitung darunter passt.“ Vereinbart worden sei, dass die Bahn verantwortlich für die Umsetzung ist, die Planung übernimmt, Bauleistungen ausschreibt und Aufträge vergibt. Das Umleitungskonzept werde von einem auf solche Prozesse spezialisierten Planungsbüro erarbeitet. Dabei sollen eine großräumige Umleitung für den Schwerlastverkehr und ein Konzept für Niesky untersucht werden, bei dem es unter anderem auch um die Veränderung von Ampelschaltungen geht. In einem gesonderten Kreis werde durch die DB, die von ihr beauftragen Bauunternehmen und die Verkehrsbehörde der Stadt Niesky geprüft, „ob im Zusammenhang mit geänderten Verkehrsströmen die Wegeführung für Fußgänger geändert und Straßenquerungen, vor allem an Schwerpunkten mit Schülerverkehr, neu geregelt und eventuell mit zusätzlichen Fußgängerampeln gesichert werden müssen.“ Ergebnisse dazu lägen jedoch noch nicht vor.

Laut Mölke wurde jedoch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bereits von mehreren unabhängigen Stellen geprüft, ob es vertretbar ist, den normalerweise die B 115 nutzenden Verkehr, befristet durch die Stadt Niesky zu leiten. Das sei nach Abwägung aller Punkte mit Ja beantwortet worden, weiß der Bahnexperte. Das Lasuv habe dieses Ergebnis zuletzt noch einmal bestätigt und mit Zahlen aus jüngeren Verkehrszählungen unterlegt. Dass die Zumutbarkeit festgestellt wurde bedeute aber nicht, „dass es zu keinen Erschwernissen und Behinderungen im Straßenverkehr kommt. Dies wird sich nicht vermeiden lassen.“ Mölke sieht das als unabwendbare Folge von Baumaßnahmen, die jeder öffentliche Raum „ertragen“ müsse. „Nach Einschätzung der Fachleute werden die Auswirkungen aber in einem Umfang eintreten, der noch zumutbar ist.“

Die Hinweise, Bedenken und Befürchtungen der Bürger werden trotz der offenbar schon feststehenden Entscheidung pro Umleitung durch Niesky nach Angaben des Projektleiters ernst genommen. Daher hätten die DB Netz, die Stadt Niesky und der Landkreis Görlitz zwei gestaffelte Koordinierungsstellen eingerichtet. Ziel dieser Gremien sei es, vorausschauend solche Situationen und Störungen im Verkehrsraum zu erkennen und zu beseitigen, die in der Bewertung zur Zumutbarkeit keine Berücksichtigung gefunden haben. Mölke: „So wird unter anderem sichergestellt, dass in der kritischen Phase, ab August 2018, keine planmäßigen Sperrungen des Königshainer Tunnels auf der A 4 stattfinden. Das würde nur zusätzlichen Verkehr nach Niesky bringen.“

Ob und in welchem Umfang die Umleitungen angenommen werden und ob das von der Stadt heraufbeschworene Gespenst des Schleichverkehrs durch die Nebenstraßen tatsächlich ernst zu nehmende Dimensionen annimmt, kann laut Ulrich Mölke momentan nicht ernsthaft prognostiziert werden. Man habe jedoch untereinander abgestimmt, dass die Verkehrsbehörde im Fall der Fälle eingreifen werde. „Letztlich bestimmen die Verkehrsteilnehmer selbst den Erfolg. Es handelt sich schließlich nur um temporäre Maßnahmen“, beschwichtigt der Projektleiter der Bahn aufkeimende Befürchtungen.

In der Stadtverwaltung von Niesky geht man das bevorstehende Umleitungsgeschehen nicht ganz so gelassen an. Es wird bezweifelt, dass die Hauptverkehrsachse genügend belastungsfähig ist, um alle zusätzlichen Fahrzeuge aufzunehmen. Dies könnten nach Aussage von Enrico Bachmann immerhin rund 5 000 Autos und Lkw sein, die sich dann täglich - neben dem normalen Aufkommen - über die zentralen Nieskyer Straßen schieben. Viel sinnvoller sei es, den Verkehr weit weg von der B 115 zu führen.

Ähnlich wie die Nieskyer sieht man die Situation im Landratsamt Görlitz. Peter Hoffmann, Leiter des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes, das in diesem Fall zugleich Untere Straßenverkehrsbehörde ist: „ Der Landkreis befürwortet die Position der Stadt, favorisiert also auch eine großräumige Umleitung.“ Und er erklärt, nach welchen Prämissen eine solch schwerwiegende Entscheidung vorbereitet wird: „Der Verlauf einer Umleitung wird nach der Zumutbarkeit, der Größe der Belastung der Anwohner, der vorhandenen Straßen sowie der technischen Durchführbarkeit festgelegt. Das umfasst auch den Straßenzustand und die Widmung der Straßen.“

Im Gegensatz zu Bahnprojektleiter Mölke geht Hoffmann davon aus, dass es eine Kombination von ortsnahen und -fernen Umleitungsvarianten nicht geben wird. „Das wurde bei einer Beratung am 21. September in Niesky eindeutig abgelehnt. Es soll nur eine Umleitungsstrecke geben.“ Weil hier möglicherweise differierende regionale Interessen aufeinanderstoßen, habe das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium einen Koordinator für alle diese Maßnahmen benannt, der auf übergeordneter Ebene im Freistaat eine Entscheidung treffen kann.

Noch besteht also erheblicher Klärungsbedarf. Nach Informationen von Enrico Bachmann soll das Umleitungskonzept im Laufe des Novembers vorliegen.

