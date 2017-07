Niesky spürt Aufschwung Die Stadt muss trotz höherer Gewerbesteuereinnahmen weiter an der Sanierung ihres Haushaltes arbeiten.

Das neue Eisstadion wird Nieskys Schmuckkästchen. Dafür sollen allein in diesem Jahr 4,1 Millionen Euro investiert werden. Ein großer Teil davon ist Fördergeld © andré schulze

Den Nieskyer Unternehmen geht es gut. Das suggerieren zumindest die von Stadtkämmerer Steffen Kluske vorgelegten Zahlen. Im diesjährigen Haushaltsplan rechnet er mit 600 000 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen als noch im Jahr davor. Insgesamt sollen 3,3 Millionen Euro in das Stadtsäckel fließen. Trotzdem wird Niesky in diesem Jahr mehr Geld ausgeben, als es einnimmt. Denn den Ausgaben von rund 25,7 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von nur 23,6 Millionen Euro gegenüber. Kredite decken das Defizit.

So verwundert es nicht, dass die Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 557 Euro auf nun 676 Euro gestiegen ist. In den nächsten Jahren soll sie laut Kämmerer aber wieder sinken. Er wünscht sich einen Puffer, um die schwankenden Gewerbesteuereinnahmen besser ausgleichen zu können. Zuletzt hat Niesky im Jahr 2015 eine große Steuerrückzahlung leisten müssen, wodurch die liquiden Mittel der Stadt innerhalb kürzester Zeit dramatisch gesunken sind.

„Ein Puffer in der Hinterhand ist nötig. Vorher gebe ich keine Ruhe“, erklärt der Kämmerer den Nieskyer Stadträten zuletzt im Technischen Ausschuss. Trotz guter Vorsätze und optimistischer Prognosen wird Niesky aber noch eine Weile brauchen, ehe das Konto wieder gut gefüllt ist. Denn schon 2018 stehen im Zuge des Bahnausbaus im Stadtgebiet wieder größere Straßenbaumaßnahmen an. Und auch der Breitbandausbau wird 2019 nicht billig.

Die mit Abstand größte Investition in diesem Jahr ist erwartungsgemäß das Nieskyer Eisstadion. Für das größte städtische Bauvorhaben seit der Wende schlagen demnach 4,1 Millionen Euro zu Buche. Dahinter folgen mit etwas mehr als einer halben Million Euro der Ausbau der Straße zwischen dem Nieskyer Ortsteil See und der Zeche sowie die Sanierung der Kita Knirpsenland. Dort wird der dritte Bauabschnitt umgesetzt.

Dass Ausgaben und Einnahmen im kommenden Haushalt nicht im Gleichgewicht sind, kann auch auf diverse Kostensteigerungen zurückgeführt werden. So rechnet das Rathaus mit 304 000 Euro mehr Personalkosten. Mit fast fünf Millionen Euro insgesamt sind die Personalzahlen einer der drei großen Kostenpunkte. Zum Ärger vieler Stadträte muss Niesky 2017 auch wieder mehr Geld an den Landkreis überweisen. Die Umlage erhöht sich um 181 000 Euro.

zur Startseite