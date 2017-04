Niesky rüstet sich zum Familientag Im Juni kommt ganz Sachsen nach Niesky zu Besuch. Stadt und Vereine machen sich bereit.

zurück Bild 1 von 2 weiter Blick auf die Horkaer Straße in Niesky im Sommer. Beim Großereignis Familientag wird es hier belebter sein. © Jens Trenkler Blick auf die Horkaer Straße in Niesky im Sommer. Beim Großereignis Familientag wird es hier belebter sein.



Zehntausend Menschen – so viele Einwohner leben ungefähr in Niesky. Das ist aber auch ungefähr die Zahl, die zum Sächsischen Familientag am 10. Juni als Gäste in die Stadt kommen könnten. Denn im Jahr des 275. Stadtgeburtstags lädt die Große Kreisstadt auch zu diesem Großereignis ein – gemeinsam mit der Sächsichen Sozialministerin Barbara Klepsch. Mit diesem Fest kommt einiges auf Niesky zu.

Zunächst einmal will das Publikum natürlich etwas geboten bekommen. Auf der Internetseite des Familientags und bei Facebook haben die Organisatoren Vereine und Einrichtungen dazu aufgerufen, sich bis Ende März anzumelden. Das Akrobatik Team Niesky, die Kreismusikschule und der Karnevalsverein machen mit. Die Akrobaten und Karnevalisten zeigen ihre Shows und das Mixtura-Orchester der Kreismusikschule Dreiländereck, eröffnen den Sächsischen Familientag auf dem Zinzendorfplatz. Ein besonderer Höhepunkt wird sicherlich der Auftritt von Second Chance aus Görlitz mit Showtanz, Hip Hop und Breakdance. Aber auch auswärtige Institutionen wie die Landesarbeitsgemeinschaft der Familienverbände oder die Akademie für soziale Berufe DPFA aus Görlitz kommen für diesen Tag nach Niesky. Und nicht nur für die Jungen wird etwas geboten, auch der Bundesverband Seniorentanz lädt zum Mitmachen ein.

Weil das Fest mit dem Zinzendorfplatz einen wichtigen Punkt im Zentrum belegt, sind großräumig um das Gelände einige Straßen an diesem Tag gesperrt. Wer kann, sollte sein Auto lieber stehen lassen, sagt Sebastian Noll von der Stadt. Der größte Parkplatz für die Gäste von außerhalb wird in Neuhof an der Cottbuser Straße liegen. Er ist von der B 115 ausgeschildert. Von hier gibt es einen Pendelbus zum Rathaus, der auch über die Bahnhofstraße und den Busbahnhof fährt.

Zudem gibt es Infopunkte an verschiedenen Stellen: an der Görlitzer Straße bei der Sparkasse, am Rathaus, an der Horkaer Straße, der Muskauer Straße an der Haltestelle Pendelbus, und der Bautzener Straße. Kleinere Parkplätze finden sich am Landratsamt, an der Bahnhofstraße und an der Muskauer Straße beim ehemaligen Technologiebetreuungs- und Gründerzentrum, Behindertenparkplätze an der Sparkasse.

