Niesky richtet Ausweichstrecke für Autos ein Pkw dürfen den Übergang am Bahnhof befahren. Das größere Problem für die Stadt ist die Bauzeit der Straßenbrücke.

Hier, an dem ehemaligen Güterabfertigungsgebäude, könnte der Behelfsbahnübergang die Straße Am Bahnhof mit der Neuhofer Straße verbinden. © André Schulze

Niesky. Nachdem die Aussage der Deutschen Bahn (DB) die Runde gemacht hat, bestätigt nun auch die Stadt Niesky, dass es einen Behelfsübergang geben wird. Das sagte im Stadtrat am Montag die Fachbereichsleiterin für Technische Dienste, Barbara Giesel. Und: Der Bahnübergang wird nicht nur Rettungsfahrzeugen offen stehen, sondern auch Nieskyern und ihren Gästen, solange ihr Fahrzeug die Größe eines Pkw nicht überschreitet. Damit ist vielen die Sorge genommen, dass Neuhof verkehrsmäßig abgeschnitten ist, wenn die beiden Bahnübergänge, Muskauer Straße und Herbert-Balzer Straße, an der ehemaligen Gaststätte „Zur Krone“, zeitgleich erneuert werden.

Zuvor muss die Stadt zwar noch einen Antrag stellen, denn diese Umfahrung ist nicht Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses, erläuterte Barbara Giesel. Diese Änderung muss in den Plan noch aufgenommen werden. Seit 18. Januar liegt der vom Bahnbundesamt genehmigte Planfeststellungsbeschluss vor und wartet auf seine sofortige Umsetzung für den Abschnitt 2b zwischen Niesky und Horka.

Nach jetzigen Planungen der DB soll der Übergang fast gegenüber der Einfahrt zu Penny und BHG von der Straße Am Bahnhof über die Gleise führen und am Autohaus Elitzsch auf die Neuhofer Straße einbinden. Die Bahn geht von einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen aus, in denen beide Bahnübergänge gesperrt sind. Für Lkw bleibt in dieser Zeit nur die Umfahrung über die B 115, um in den Nieskyer Norden zu kommen oder von dort in die Stadt. Das trifft auch auf die Firmen und Unternehmen zu, die nördlich und südlich der Bahnlinie liegen. Ihr Werksverkehr muss dann ebenfalls die B 115 als Umleitung nehmen. Einzige Ausnahme ist der Waggonbau Niesky. Für die Bauzeit bekommt das Unternehmen einen separaten Gleisanschluss zum Schienennetz der DB.

Mit diesen von der Bahn vorgeschlagenen Maßnahmen kann die Stadt Niesky leben, ihre Stadträte ebenso, das wurde am Montag deutlich gesagt. Unhaltbar dagegen ist aus Sicht mehrerer Stadträte die Bauzeit der Straßenbrücke B 115. „Mit zwölf Monaten Bauzeit und einem Jahr Schwerlastverkehr durch Niesky sollten wir uns nicht zufriedengeben“, sagte Harald Paruse-Kosubek (SPD). „Die heutige Technik und Technologien lassen es zu, dass Brückenbauwerke in kürzerer Zeit entstehen. Dafür sollte sich die Stadt stark machen“, ergänzte der Stadtrat. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann teilt diese Auffassung und versprach, dass sich die Stadt mit der Bahn noch mal zusammensetzen und nach Lösungen für eine kürzere Bauzeit suchen werde. Denn den Verkehr um die Baustelle zu führen ist laut Bahn nicht möglich. Dann müssten die Fahrzeuge die Gleise queren und das würde sich nachteilig auf den Bauablauf der Niederschlesischen Magistrale auswirken.

Bei den Nieskyer Bahnübergängen kommt die Stadt gut weg, sie werden zu 100 Prozent von Bahn und Staat finanziert. Nur bei den Übergängen in See, Lange Straße und Koseler Weg, ist die Stadt mit zehn Prozent der Bausumme dabei, sagt Barbara Giesel. Das sind rund 33 000 Euro. Hier hatte die Stadt zu zeitig zugestimmt, weil es zur damaligen Zeit die beste Förderung war. Im April sollen die Nieskyer auf einem Bahnforum der DB über das Vorhaben informiert werden, teilt die Stadt mit.

