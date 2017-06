Niesky reduziert Mülltonnen Hausmüll wird in den städtischen Abfallbehältern entsorgt. Auch vor Friedhöfen wird nicht haltgemacht. Die Stadt reagiert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Dieses Bild übervoller Mülltonnen bot sich den Bauhof-Mitarbeitern am Dienstag nach Pfingsten an der Kiesgrube Fichtestraße. © Bauhof Niesky Dieses Bild übervoller Mülltonnen bot sich den Bauhof-Mitarbeitern am Dienstag nach Pfingsten an der Kiesgrube Fichtestraße.

Einen ganzen Multicar voll Müll holten sie dort weg.

Niesky. Was da am Dienstag nach Pfingsten an den Kiesgruben an der Fichtestraße zu sehen war, das verschlug selbst den Mitarbeitern des Bauhofes die Sprache. Säckeweise Hausmüll stapelte sich nicht nur in den Mülltonnen, sondern auch davor. Am Ende war die Ladefläche des Multicars gefüllt – und der wenigste Müll stammte von den Badegästen, für die die Mülltonnen eigentlich aufgestellt sind. „So kann es nicht weitergehen“, sagte Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann am Montag im Stadtrat, während die Fotos mit den Müllbergen die Runde machten. Hubertus Noll als Leiter des Bauhofes berichtete, dass die Kiesgruben nicht der einzige Ort ist, wo die Leute ihren Hausmüll illegal entsorgen. „Auf den Friedhöfen werden Grünschnitt und die Kohlereste vom Grill von Bürgern abgelagert, und die Papierkörbe an den Bushaltestellen quellen regelmäßig mit Hausmüll über.“

Dieser illegalen Entsorgung, meist aus dem Beweggrund heraus, Müllgebühren zu sparen, will die Stadt jetzt den Kampf ansagen. Zunächst an den Kiesgruben. Die Oberbürgermeisterin nannte den Vorschlag der Verwaltung, die dort aufgestellten DDR-Mülltonnen wegzunehmen. Damit soll der illegalen Entsorgung die Grundlage genommen werden.

Natürlich trifft das die Badegäste, die nur die Verpackungen von ihren mitgebrachten Lebensmitteln loswerden wollen. Aber die Oberbürgermeisterin setzt auf Selbsterziehung der Bürger: „Die Leute sollen ihren Abfall wieder mitnehmen und Zuhause entsorgen“, sagte sie. In anderen Regionen sei das seit Jahren so üblich und dort klappt das auch, warum nicht auch in Niesky, so Frau Hoffmann. Vonseiten einiger Stadträte wird aber befürchtet, dass die Leute ihren Dreck doch in die Gegend werfen, wenn es keine Behälter mehr gibt.

