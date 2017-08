Niesky putzt sich heraus

© jens trenkler

Im Nieskyer Jubiläumsjahr macht sich die Große Kreisstadt selbst ein Geschenk. Dieser Tage erhalten die Fenster der Stadtbibliothek einen neuen Anstrich. Dafür ist das schmucke Gebäude am Zinzendorfplatz eingerüstet worden. Bleibt zu hoffen, dass die Arbeiten bald abgeschlossen sind. Denn das Nieskyer Herbstfest steht vor der Tür. In diesem Jahr soll die traditionelle Feier besonders prächtig ausfallen. Beim historischen Festumzug winkt eine Rekordbeteiligung. Neue Farben sind inzwischen auch an den ersten Bäumen auf dem Zinzendorfplatz zu sehen. Der Herbst ist hierfür verantwortlich und benötigt dafür in Niesky weder Gerüst noch Leiter. Foto: Jens Trenkler

zur Startseite