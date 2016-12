Niesky hat’s gut Die Arbeitslosenquote kann sich mit der des Dresdner Umlandes messen. Wie kommt das?

Der Waggonbau gehört zu den wirtschaftlichen Stützen der Stadt Niesky. Das Unternehmen hat so viel Arbeit wie lange nicht – ähnlich geht es auch vielen anderen Betrieben in der Stadt und ihrem Umland. © wolfgang wittchen

Radeberg, Kamenz, Niesky. Seit Monaten führt dieses Trio die Arbeitslosen-Statistik in der Oberlausitz an. Aber nicht an der höchsten Arbeitslosenquote gemessen, sondern an der niedrigsten – im November lag diese in Radeberg bei 4,1 Prozent, in Kamenz bei 4,6 und in Niesky bei 6,2 Prozent. Das benachbarte Görlitz rangierte mit einer Quote von 11,9 Prozent ganz am Ende aller zehn Geschäftsstellen der Arbeitsagentur Bautzen.

Was hat Niesky, was beispielsweise Görlitz, Weißwasser oder Bautzen nicht haben? Die Wirtschaft in der Stadt sei sehr breit aufgestellt, sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann (parteilos). „Wir haben in Niesky schon viele Jahre einen leistungsstarken, wirtschaftlich gesunden Mittelstand“, betont die Rathauschefin und nennt Beispiele: Waggonbau, Stahlbau, Molkerei, dwt Zelte, Baufirmen und vieles mehr. So ruhe die Wirtschaft auf mehr als nur ein, zwei Standbeinen und komme deshalb nicht gleich ins Wanken. „Auch wenn nicht große neue Gewebegebiete geschaffen werden konnten, so verfügt die ansässige Wirtschaft über eine gute Auftragslage durch private aber auch öffentliche Auftraggeber, zu denen auch immer die Stadt gehört hat.“

„Für eine kleine Kommune wie Niesky gibt es überdurchschnittlich viele größere Arbeitgeber“, sagt der Görlitzer Arbeitsmarkt-Experte Mike Altmann und bringt neben Waggonbau, Stahlbau und Molkerei unter anderem das Emmaus-Krankenhaus ins Gespräch. Dazu kämen noch Teile der Kreisverwaltung.

Zentrale Lage als Vorteil

„Niesky hat eine überschaubare Größe“, sagt Altmann, der mit seinem Görlitzer Verein Lausitz-Matrix Oberlausitzern den Weg auf den Arbeitsmarkt ebnet. „In so einer Stadt kennt man sich noch persönlich. Jobs werden also häufig durch Mund-zu-Mund-Propaganda besetzt.“ Zudem liege Niesky günstig in der Mitte zwischen Städten mit größeren Arbeitgebern. „Die Bewohner können in einem überschaubaren Radius vom Wohnort aus am Arbeitsplatz sein“, sagt Altmann und erwähnt beispielsweise Kodersdorf, Görlitz, Löbau und Weißwasser. Diese zentrale Lage sei ein Vorteil, sagt auch Thomas Berndt, der Chef der Bautzener Arbeitsagentur, und unterlegt das mit Zahlen: „Nahezu jede zweite Person, die im Geschäftsstellenbereich Niesky wohnt, pendelt zu ihrer Arbeitsstelle nach außerhalb.“ Zum Nieskyer Bereich der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle gehören außer der ehemaligen Kreisstadt auch noch Neißeaue, Hohendubrau, Kreba-Neudorf, Mücka, Quitzdorf am See, Waldhufen, Hähnichen, Horka, Kodersdorf und Rothenburg. Aus diesen Orten pendeln aktuell insgesamt 5 481 Frauen und Männer nach außerhalb zur Arbeit – und davon allein 2 321 nach Görlitz oder ins direkte Umfeld der Kreisstadt. Görlitz ist also für Niesky so ein Magnet wie Dresden beispielsweise für Radeberg oder Kamenz.

Agenturchef Berndt sieht noch zwei weitere Hauptgründe, warum die Geschäftsstelle Niesky eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosenquote aufweist. Ein Grund heißt Kodersdorf: „Dort haben Unternehmensansiedlungen mit dazu beigetragen, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe gestiegen ist.“ Der andere Grund sei historisch bedingt, sagt Berndt und schaut zum Vergleich mal 18 Jahre zurück. Auch 1998 gehörte Niesky mit einer Arbeitslosenquote von damals 17,9 Prozent zu den günstigeren Gegenden in der Oberlausitz. „Unter anderem ist es der Region zugute gekommen, dass das Kombinat Schienenfahrzeugbau 1990 privatisiert wurde, der Waggonbau Niesky vielen Menschen nach der Wende weiterhin eine Arbeitsstelle bot und das Unternehmen bis heute in der Region geblieben ist“, erklärt der Agenturchef.

Mehr freie Stellen

Und die Perspektive sei gut. „Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen im Raum Niesky ist gestiegen“, sagt Berndt und nennt wieder Zahlen: „Im November 2016 konnten die Arbeitsvermittler der Agentur für Arbeit Niesky auf 219 Arbeitsstellen zur Vermittlung zurückgreifen, 73 Stellen – beziehungsweise 50 Prozent – mehr als im November 2015.“

