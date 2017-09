Niesky feiert Herbstfest Zum Stadtjubiläum bricht der Festumzug die alten Rekorde. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es weitere Termintipps.

Gute Laune herrscht auf den Wagen des Festumzuges -- auch am Sonnabend? © Rolf Ullmann

Im Jubiläumsjahr des 275. Jahrestages der Gründung der Stadt feiern die Nieskyer ihr traditionelles Herbstfest diesmal ganz besonders. Am Freitag, gegen 18 Uhr, wird der Festplatz mit seinem Fahrgeschäften und Verkaufsständen eröffnet. Am Abend legt der Berliner DJ-Star Pro Zeiko, dreimaliger DJ-Weltmeister, im Festzelt heiße Platten auf. Ab 22 Uhr gehört die Bühne Anna-Maria Zimmermann für ihren Live-Auftritt. Die deutsche Schlagersängerin wurde durch ihren Auftritt in der dritten Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt.

Höhepunkt am Sonnabend wird der große, historische Festumzug. In diesem Jahr gibt es eine Rekordbeteiligung. In den rund 70 Schaubildern stellen 30 Gewerbetreibende, 20 Vereine und zehn Einrichtungen der Stadt Niesky sowie ihrer Ortsteile ihre Verbundenheit mit ihr und dem Herbstfest unter Beweis. Um 14.30 Uhr biegt das erste Schaubild von der Kollmer in die Görlitzer Straße ein. Der Festumzug zieht dann zum Zinzendorfplatz. Der weitere Weg führt den über einen Kilometer langen Festumzug durch die Pestalozzistraße, die Bahnhofsstraße zur Straße Am Markt. Am Abend spielt im Festzelt Jolly Jumper, ab 21 Uhr begrüßt DJ DeDE Special Guest Marusha auf der Jugendbühne.

Am Sonntag geht es 11 Uhr sportlich mit dem Holzhauslauf auf dem Zinzendorfplatz los. Gefeiert wird den ganzen Tag, Bernhard Brink (16.30 Uhr) und Nicci Schubert (17.30 Uhr) beschließen mit ihren Auftritten im Festzelt das Nieskyer Herbstfest.

