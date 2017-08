Niesky feiert Am Sonnabend füllten sich die Bänke im Saal der Brüdergemeine. In der Bildergalerie gibt es Fotos vom Festkonzert sowie vom Jubiläums-Theaterstück zum 275. Jahrestag der Grundsteinlegung.

Die Mitwirkenden am Theaterstück über die Gründung der Stadt Niesky empfangen zum Finale gemeinsam mit Elisabeth Koppehl, der Autorin des Stückes (links,) während der Festveranstaltung am Sonnabendnachmittag in der Kirche der Brüdergemeine den Beifall des Publikums. © Rolf Ullmann

Niesky. Eine Stadtführung mit Gudrun Schiewe und Gabriele von Dressler hat am Sonnabendvormittag den Reigen der Reigen der Veranstaltung zum 275. Jahrestag der Grundsteinlegung für die ersten Häuser in Niesky eröffnet.

Am Sonnabendabend füllten sich dann erneut die Bänke im Saal der Brüdergemeine. Ein Festkonzert des deutsch-polnischen Jugendorchesters Mixtura unter der Leitung von Thomas Stapel stand auf dem Plan. Während der einstündigen Veranstaltung stellten deutsche und polnische Nachwuchsmusiker gemeinsam mit Musiklehrern der Kreismusikschule Dreiländereck sowie der Musikschule Zary ihr Können unter Beweis. Auf dieses Konzert haben sich die beiden Schulen, die schon länger eine enge Partnerschaft pflegen, in einem gemeinsamen einwöchigen Trainingslager in Polen vorbereitet. Mit langanhaltendem Beifall dankt das zahlreiche Publikum den jungen Künstlern für ihre Darbietungen als gesamtes Orchester sowie den einzelnen Instrumentengruppen.

Weiterhin gab es ein Theaterstück über die Gründung der Stadt Niesky zu sehen. Es stammt aus der Feder von Elisabeth Koppehl. (szo)

