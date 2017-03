Niesky fährt günstiger als gedacht Straßenbaumaßnahmen werden immer teurer? Nicht zwingend. Die Stadt hat 2016 sogar weniger Geld ausgegeben als geplant.

Laut Planungen hätte Niesky im vergangenen Jahr 235 186 Euro für die Instandhaltung verschiedener Straßen ausgeben sollen. Abgerechnet worden sind davon aber effektiv nur 202 717 Euro. In Zeiten von Kostensteigerungen bei vielen Bauprojekten ist das eine gute Nachricht. Besonders viel gespart hat Niesky bei der Sanierung der Konrad-Wachsmann-Straße. Statt der veranschlagten 117 915 Euro mussten nur 89 325 Euro an den Auftragnehmer überwiesen werden. Aber auch die Kosten für die Baustelle in der Martin-Voß-Straße sind 4 000 Euro billiger geworden.

Profitiert haben davon insbesondere die Anwohner der Poststraße. Denn dort ist nachträglich vom Stadtrat noch der Neubau des Regenwasserkanals genehmigt worden. Diese Maßnahme hat die Stadt 27 421 Euro gekostet. Dank der günstigeren Kosten an anderer Stelle ist diese Summe kein Problem gewesen. Den Großteil der 202 717 Euro hat die Stadt im Übrigen mithilfe von Fördermitteln realisiert. Ganze 187 492 Euro sind geflossen. Insgesamt kostete die Instandsetzung Nieskyer Straßen 2016 rund 249 000 Euro. (SZ/kem)

zur Startseite