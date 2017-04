Niesky beseitigt Schlaglochpisten Alles neu macht die Stadt im Mai – zumindest an fünf Straßen. Der Lohn für die Bauarbeiten sind dann bessere Fahrbahnen.

Symbolbild © dpa

In den nächsten Tagen beginnen die ersten Bauarbeiten zur Straßensanierung in Niesky. Das teilt Enrico Bachmann mit, der Leiter der Tiefbauverwaltung im Rathaus. Die dringlichsten Schlaglöcher sind schon gefüllt. Nun gibt die Große Kreisstadt auf unterschiedlichen Straßenabschnitten Deckensanierungen in Auftrag. Die Baumaßnahmen sollen rund 166 000 Euro kosten.

Dabei sind fünf Straßen besonders betroffen. Vier Projekte sollen schon bis Mitte Mai wieder abgeschlossen sein. Auf der Rosenstraße behebt die Stadt Schäden an den Kanten der Betonplatten in der Mitte der Fahrbahn. Vor der Gastwirtschaft Weintraube erhält die Straße sogar einen neuen Belag. Durch die Arbeiten kommt es streckenweise zu stärkeren Einschränkungen beim Durchgangs- und Anliegerverkehr sowie bei der Benutzung von Grundstückseinfahrten. Die Baufirma informiert die besonders betroffenen Eigentümer und Mieter durch Mitteilungen in den Briefkästen.

Nachdem auf Höhe des Krankenhauses eine Fernwärmeleitung und ein neuer Regenwasserkanal unter der Poststraße verlegt sind, kommt nun Asphalt darüber. Tageweise ist hier mit einer Vollsperrung zu rechnen. Das betrifft unter anderem die Zufahrt zum Parkplatz des Krankenhauses.

Auf der Thomas-Mann-Straße vervollständigt die Stadt den vor vielen Jahren vorläufig befestigten Weg und seine Asphalt-Tragschicht mit einer Deckschicht. Zur Durchführung der Arbeiten wird die Straße teilweise voll gesperrt. Auch hier gibt es eine Information an den Grundstückseigentümer und per Postwurf an die Mieter.

Ganz neu wird der Ziegelweg in zwei Abschnitten: erstens an der Einfahrt von der B 115 in Richtung Muskauer Straße, zweitens an der Kreuzung Stannewischer Straße. Unter Vollsperrung wird auf den genannten Teilstrecken die Fahrbahn komplett erneuert. Die Abschnitte sind nicht gleichzeitig gesperrt, sodass die Grundstücke am Ziegelweg erreichbar bleiben.

Das fünfte Projekt muss bis zu den Sommerferien warten. Schüler und Lehrer hätten es sonst schwer. Die Pestalozzistraße wird zwischen Bahnhofstraße und der Einfahrt zur Oberschule teilweise erneuert. Die dortigen Parkplätze befestigt die Stadt dann erstmalig.

Ebenfalls erst im Juli/August geht es daran, viele Frostschäden zu beheben. Damit hat die Stadt immer wieder alle Hände voll zu tun. Das liegt auch daran, dass sie sehr viele Straßen hat. Laut Enrico Bachmann verfügt Niesky über ein Straßennetz von rund 170 Kilometern. „Das sind gerade mal 100 weniger als in Görlitz“, sagt er zur besseren Einordnung.

zur Startseite