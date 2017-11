Niesky baut seinen neuen Festplatz Die Arbeiten zwischen Lehrergasse und Gymnasium haben begonnen. Es soll ein Platz mit viel Grün werden.

Wo einst die Kaufhalle stand, wird jetzt wieder gearbeitet. © André Schulze

Niesky. Die Stadt Niesky hat mit der Umgestaltung des ehemaligen Standortes der Kaufhalle an der Lehrergasse begonnen. Zunächst wird die unbefestigte Fläche durch Mitarbeiter der Firma Straßen- und Tiefbau See für die Erschließung mit Regenwasserkanal und Elektrokabel vorbereitet. Denn vorgesehen ist, dass nicht nur Stromanschlüsse für Marktbuden und Schausteller installiert werden, sondern auch Straßenlampen den Platz erhellen.

In der Folge, so der Leiter der Tiefbauverwaltung der Stadt, Enrico Bachmann, soll der unbefestigte Teil des Platzes mit Schotterrasen versehen werden, um ihn befahrbar zu machen. Da bereits Anfragen der Anwohner bei der Stadt eingingen, ob denn vor ihrer Haustür ein neuer Rummelplatz entstehen würde, kann Enrico Bachmann sie beruhigen. „Es soll mehr ein Platz für die Bürger werden als für Veranstaltungen“, sagt der Sachgebietsleiter.

Klar, solche Ereignisse wie das Niesyker Herbstfest werden auch dort stattfinden, aber es wird nicht so sein, dass jeden Monat dort gefeiert wird. Vor allem für die Bewohner der Lehrergasse und der Ödernitzer Straße soll dieser Platz dienen. Deshalb ist eine großzügige Begrünung um der Platz und das Aufstellen von Bänken geplant. Eine in einem Rondell mündende Mittelachse aus Betonpflaster wird die Gymnasiums-Seite mit der Lehrergasse verbinden. Die Betonfläche, früher als Parkplatz für die Kaufhalle genutzt, soll so bleiben und als Aufstellfläche für Schausteller und Gewerbetreibende dienen. Wichtig ist der Stadt, mit der Umgestaltung einen ausreichenden Rettungsweg von der Lehrergasse aus zu schaffen, damit im Notfall die Feuerwehr auch mit der Drehleiter bis hinter den Wohnblock Ödernitzer Straße kommt.

Bleibt das Wetter den Bauleuten treu, dann soll der Umbau noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Rund 182 000 Euro gibt die Stadt für die Neugestaltung des Platzes aus. In der Summe enthalten sind die Einnahmen der Grundstücksbesitzer aus den Beiträgen zur Stadtsanierung.

