Niesky auf Tuchfühlung mit Dynamo Der Zweitligist war am Freitag zu Gast im Eintracht-Stadion - mit allen Stars der gerade beendeten Saison. Wir zeigen die Bilder eines großen Fußballabends.

Das Gastspiel von Dynamo Dresden in Niesky nutzten viele Fans, um sich Unterschriften der Fußballstars zu holen. Auch jene von Sportdirektor Ralf Minge ist sehr gefragt gewesen. © André Schulze

Niesky. Dynamo Dresden ist zu seinem letzten Spiel in dieser Saison am Freitagabend in Niesky angetreten - und das mit allen Stars aus der ersten Mannschaft. Den Freundschaftskick im Stadion von Eintracht Niesky verfolgten einige Tausend Zuschauer.

Ihnen bot sich die Chance, Leistungsträger wie Marvin Stefaniak zum letzten Mal im Dress der Dresdener zu sehen, denn er und andere verlassen den Verein, der gerade seine beste Zweitligasaison beendet hat. Das Spiel gewann Dynamo mit 9:1.

SZ-Fotograf André Schulze war beim Spiel des Jahres dabei - seine schönsten Fotos zeigen wir in einer Bildergalerie. (szo)

