„Nieske ist doch wunderscheen“ Heidespatzen und Blasmusikverein sind am Festwochenende dabei und präsentieren das neue Niesky-Lied.

Beim Herbstfestumzug am Sonnabend werden die Nieskyer Heidespatzen und der Nieskyer Blasmusikverein in dem urigen Oldtimer von Schwarz-Reisen gefahren und natürlich musizieren. Beim Probesitzen im Heidekäfer dabei waren Heidespatzen-Gründer Egbert Stephan, der Vereinsvorsitzende Andreas Reich und Hans-Joachim Flögel, der Blasmusikvereins-Vorsitzende (von links). © andré schulze

Eigentlich ist ja der Montag der Probentag der Nieskyer Heidespatzen. Gestern war die große Ausnahme - und dafür gab es einen gewichtigen Grund. Schließlich gestalten die 44 Heidespatzen das Nieskyer Herbstfest mit. Und da gehört es sich, das Programm bei einer Generalprobe noch mal durchzuspielen. Soll schließlich alles klappen! Zumal das bekannte Niesky-Lied erstmals an diesem Wochenende in einer neuen Version gesungen wird.

Dieses Lied der Heidespatzen hat bereits 25 Jahre auf dem Buckel. Der Gründer der Gesangs- und Laienspielgruppe textete, Klaus-Dieter Boob komponierte aus Anlass des 250. Stadtjubiläums 1992. Damals gab es ein zweistündiges Programm zur Entstehung der Stadt. Sogar der damalige Oberbürgermeister Wolfgang Rückert spielte mit. In dem Niesky-Lied geht es um die Stadtgründung, den Zinzendorfplatz, den Waggonbau und den Stahlbau. Es besteht aus drei Strophen, die schon bei vielen Anlässen vorgetragen wurden, zuletzt bei der Fete de la Musique. Und natürlich auch jedes Jahr zum Stadtfest. Es ist auch auf einer CD der Heidespatzen zu hören.

Nun also bekommt das Hohe-Lied auf die niedrige Stadt eine vierte Strophe. Egbert Stephan fand die Idee gut und ergänzte um ein Thema, das ihm auch am Herzen liegt. „Da geht es um unser schönes Umfeld, um Erholung und Freizeit“, sagt Egbert Stephan. Ansonsten würde der 76-Jährige das Lied auch neu nicht viel anders als vor 25 Jahren schreiben, sagt er. Vereinsvorsitzender Andreas Reich war spontan nicht davon angetan, das Lied zu verändern. „Das Lied muss so bleiben wie es ist“, sagte er. Jetzt freut er sich aber über die neue Strophe, die gestern geprobt wurde. Den Lobgesang auf Niesky wieder in den Vordergrund zu stellen, ist dem 53-jährigen Reich ein Anliegen zum Stadtfest.

Deshalb werden auch im Festzelt, wo die Heidespatzen am Sonntagnachmittag auftreten, Flyer ausgelegt, die auf der Vorderseite über das Ensemble informieren und auf der Rückseite zum mitlesen oder mitsingen den Liedtext aufgedruckt haben. Übrigens haben sich die 44 Heidespatzen musikalische Verstärkung bei den Musikern vom Nieskyer Blasmusikverein geholt. Das war gar kein Problem, denn beide Vereine kennen sich seit Jahren, sind beide gemeinnützig, treten bereits seit dem Jahr 2000 zusammen auf und arbeiten oft gemeinsam. Auch zu Vereinsjubiläen gratuliert man sich gegenseitig. Beide Vereine wurden 1992 gegründet. Der ehemalige Waggonbauer Hans-Joachim Flögel ist nicht nur Vereinsvorsitzender, er und Egbert Stephan kennen sich persönlich und privat schon lange. Zum Festumzug am Sonnabend fahren die Vereine gemeinsam auf dem Oldtimerbus mit dem Namen Heidekäfer. Sie wollen ihre Musik mischen, und Lieder des anderen übernehmen und gemeinsam vortragen. Beim Auftritt am Sonntag im Festzelt sind dann übrigens auch die Nieskyer Karnevalisten dabei.

zur Startseite