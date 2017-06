Niemand will Ortsvorsteher werden Nach dem Rücktritt von Matthias Roch durfte sich jeder auf das Amt in Kunnerwitz und Klein Neundorf bewerben.

Die Ausschreibung für den ehrenamtlichen Posten des Ortsvorstehers von Kunnerwitz und Klein Neundorf ist ergebnislos verlaufen. Darüber informierte Andreas Müller am Donnerstagabend im Ortschaftsrat. Müller war bisher Stellvertreter von Matthias Roch und ist seit dessen Rücktritt im März amtierender Ortsvorsteher.

„Auf die Ausschreibung im Amtsblatt hat sich niemand beworben“, so Müller. Mittlerweile sei die Frist abgelaufen, sodass auch keine Bewerbung mehr möglich ist. Offenbar sei ein solcher Posten nicht sonderlich beliebt. Jetzt kann der Ortschaftsrat auf seiner Sitzung im Juli oder August einen Mitstreiter aus den eigenen Reihen wählen. Nach dem Rückzug von Roch gehören dem Rat noch fünf Mitglieder an. Neben Müller sind das Uwe-Michael Baumann, Andreas Pursche, Simone Drescher und Reinhard Donhauser. Simone Drescher hat bereits angekündigt, den Posten nicht übernehmen zu wollen. Sie ist beruflich selbstständig und überdies Vorsitzende des Vereins Kunnerwitzer Gemeinschaft.

„Jeder von uns kann sich ja bis zur nächsten Sitzung überlegen, ob er es machen möchte“, so Müller. Überdies hänge an dem Posten noch eine zweite Aufgabe. Gemäß der Vereinssatzung muss der Ortsvorsteher auch einen Vorstandsposten im ortsansässigen Verein Kunnerwitzer Gemeinschaft übernehmen.

Müller selbst übt das Amt des Ortsvorstehers in Vertretung nach eigenen Worten nur „in der unbedingt nötigen Form“ aus: „Ich versuche, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten, aber zeitlich ist das schwierig.“ Beruflich ist Müller stellvertretender Schulleiter am Joliot-Curie-Gymnasium. Er wünscht sich, dass jeder Ortschaftsrat ein paar Aufgaben übernimmt, damit nicht alles an ihm hängen bleibt.

