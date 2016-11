„Niemand will jemals wieder in zerstörten Kirchen weinen“ Kirchen samt Orgeln zu erhalten ist kostspielig. Ist ein so großer finanzieller Einsatz gerechtfertigt, fragt unser Autor.

Schach! Wenn ich beim Schachspiel die Königin und die Türme schon verloren habe, ist das Spiel kaum noch zu gewinnen. Das von China über Persien zu uns gelangte Strategiespiel hat viele Bezüge zum wirklichen Leben – auch hier in Riesa.

Wer mit dem Zug, dem Schiff oder dem Auto nach Riesa fährt, sieht sie schon von Weitem: die Türme. Die Kirchtürme prägen das Stadtbild. Türme zu erhalten, ist nicht einfach. Im Jahr 2011 wurde die Sanierung der Klosterkirche abgeschlossen. Vor wenigen Wochen sind die Gerüste am Turm der Kirche Gröba abgebaut worden. Im nächsten Jahr werden die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten am Turmdach der Trinitatiskirche beginnen.

Wie den Türmen geht es auch den Königinnen der Instrumente. Orgeln sind ein erhaltenswerter Schatz. Nach der Restaurierung der großen Jehmlich-Orgel in der Trinitatiskirche im Jahr 2009 geht es jetzt um die Erhaltung einer weiteren Königin: In der Klosterkirche sind zurzeit alle Pfeifen und fast die gesamte Mechanik der 1848 vom Dresdner Orgelbaumeister Friedrich Nikolaus Jahn erbauten Orgel verschwunden. Sie werden in einer Orgelwerkstatt bei Bautzen aufwendig restauriert. Nach dem Abschluss der Restaurierung soll das Instrument im Herbst 2017 wieder die Herzen der Kirchenbesucher erfreuen.

Für diese Erneuerungsarbeiten bringen Gemeindeglieder und Freunde der Kirche mehrere Hunderttausend Euro Spenden auf. Aber ohne finanzielle Unterstützung der Gesellschaft wären die Rettungsmaßnahmen nicht möglich. Für die Restaurierung der Jahnorgel kommen 235 000 Euro aus einem Denkmalpflegefonds. Eine zugesagte Förderung in Höhe von 303 000 Euro wird fast ein Drittel der veranschlagten Baukosten für die Sanierung des Turmdaches der Trinitatiskirche decken. Ist ein so großer finanzieller Einsatz gerechtfertigt?

Kirchen stiften Frieden. Das war auch bei der friedlichen Revolution 1989 so. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung sind seit über 30 Jahren Richtschnur für das Denken und Handeln vieler Christen in unserem Land und weltweit. Kirchen stehen allen Menschen offen – nicht nur zu Weihnachten. Jeder ist eingeladen, Trost zu finden, zu beten oder dankbare Lieder zu singen.

Wenn es im Spiel „Schach!“ heißt, ist die Situation ernst, aber noch nicht verloren. Königin und Türme können helfen, das „Matt“ abzuwenden. Und im wirklichen Leben? Sollten wir da nicht unsere Türme und Königinnen mit der gleichen Achtsamkeit pflegen wie im Spiel? Niemand will jemals wieder in zerstörten Kirchen um gefallene Söhne und Töchter weinen. Wir sind am Zug und müssen gut überlegen, was wir jetzt tun. Zum Glück haben wir Königin und Türme noch – nicht nur in Riesa.

Der Autor ist evangelischer Pfarrer in Riesa.

