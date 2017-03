Niemand will die Hirschkurve bauen Im Juni sollten die Arbeiten beginnen, doch bisher gibt es keine Baufirma. Was wird nun aus dem Projekt in Ottendorf?

Die Hirschkurve in Ottendorf-Okrilla. © Thorsten Eckert

Ob diese Nachricht eine gute oder eine schlechte ist, muss wohl noch ausdiskutiert werden. Das Gelächter war in jedem Fall groß, als Jürgen Israel vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr den Ottendorfer Bürgern am Donnerstagabend beichten musste, dass sich für den Ausbau der sogenannten Hirschkurve keine Baufirma gefunden hat. „Das ist für uns ein absolutes Novum“, erklärte der Straßenplaner noch sichtlich überrascht. Die Ausschreibungszeit sei am Donnerstagmittag ausgelaufen und eigentlich wollten die Vertreter der Straßenbaubehörde den Ottendorfern die Baumaßnahme anschließend konkret vorstellen. Doch ohne Baufirma gibt es auch keinen konkreten Zeitplan. Und eine Lösung für das Problem, ist den Behördenvertretern in den wenigen Stunden bis zur Informationsveranstaltung in Ottendorf-Okrilla einfach nicht eingefallen. „Na da haben wir dieses Jahr eben unsere Ruhe“, war aus den Reihen der zahlreichen Zuschauer zu hören. Für die Ottendorfer scheint es also eine gute Nachricht zu sein, dass sich keine Baufirma gefunden hat. Somit bleibt die Hirschkurve offen, es gibt keine kilometerlangen Umleitungen, Anwohner und Gewerbetreibende erreichen problemlos ihre Grundstücke und auch der Waldkindergarten wird nicht abgeschnitten. Doch für die zahlreichen Autofahrer und Schwerlasttransporter, die täglich durch das Nadelöhr in der Ottendorfer Ortsmitte rollen müssen, ist diese Nachricht eher eine schlechte. Schließlich sollte die Hirschkurve, in der momentan nur 30 Stundenkilometer erlaubt sind, entschärft werden und somit der Verkehr auch sicherer gemacht werden.

Die Zeit im Nacken

Große Teile der Bundesstraße 97 in Ottendorf-Okrilla sind in den vergangenen beiden Jahren bereits erneuert worden – nur die sogenannte Hirschkurve blieb bisher außen vor. Das sollte in diesem Jahr im Rahmen des letzten Bauabschnittes nachgeholt werden. Doch kommt es jetzt überhaupt noch dazu? Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen, erklärt Jürgen Israel. Es gebe zwei Optionen: Entweder man schreibt jetzt kurzfristig noch einmal aus oder die Straßenplaner wiederholen die Submission im Herbst. Dann wird allerdings erst im kommenden Jahr gebaut, denn eine Winterbaustelle wolle niemand, so der Straßenplaner. Doch eigentlich scheint die Situation fast klar: Denn selbst wenn die Straßenbaubehörde das Projekt noch einmal auf den Markt wirft, muss eine Ausschreibungszeit von zehn Wochen eingehalten werden. Damit wäre frühstens im Juni oder Juli eine Baufirma gefunden. Bis diese mit den Arbeiten beginnen kann, gehen erneut ein paar Wochen ins Land. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Baustelle bis zum Wintereinbruch beendet ist, scheint also relativ klein.

Volle Auftragsbücher

Grundsätzlich hatte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr vor, die Hirschkurve auf einem Abschnitt von 300 Metern grundhaft auszubauen. Dafür muss unter anderem auch ein Haus abgerissen werden. Die Arbeiten sollten unter Vollsperrung erfolgen, die Umleitung innerorts über die Kieswerkstraße und die Wachbergstraße führen. Schwerlasttransporter hätten den Ort komplett meiden und die Autobahn nutzen müssen. Innerhalb von fünf Monaten sollte der Ausbau schließlich beendet sein. Ein sehr eng gestrickter Zeitplan, wie die Behördenvertreter am Donnerstagabend zugegeben haben. Und vielleicht sei dies auch der Grund dafür, dass sich keine Baufirmen auf das Projekt beworben haben, das insgesamt 800 000 Euro kosten soll. Schließlich seien die Auftragsbücher vieler Firmen momentan gerappelt voll. Doch auch an dieser Tatsache wird sich in den kommenden Wochen nichts ändern. Ganz im Gegenteil! Es ist und bleibt also unwahrscheinlich, dass der Ausbau der Hirschkurve 2017 tatsächlich noch realisiert wird. Dennoch hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr diese Entscheidung noch nicht endgültig getroffen, muss dies aber binnen der nächsten Tage zwingend tun. Denn der Winter kommt schneller wieder, als manch einem lieb ist.

