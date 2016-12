Niemand schläft, keiner geht heim Die Auflösung der Stadtwette sorgt für einen Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. Die Gewinner: alle Waldheimer.

Roman Petters und seine Mitstreiter sind für den Gewerbeverein der Stadt in mit ihrem Medley aus „Jingle Bells“ und „Atemlos“ bei der Stadtwette gegen den Waldheimer Stadtrat angetreten und haben sich die Gunst des Publikums erobert. © Jörg Schreiber

Musizierende Weihnachtsmänner, Engel und Weihnachtsbäume gehören bereits zur bekannten Kulisse des Waldheimer Weihnachtsmarktes. Am Samstag sollten diese Elemente jedoch wieder einmal zur Besonderheit werden: Die Auflösung der Stadtwette stand an.

Angetreten waren der Waldheimer Stadtrat und der Gewerbeverein, die zunächst mit den Musikern vom Roßweiner Spielleute Verein einmarschierten. „Das wird das Einzige sein, was sie begeistert“, warnte Bürgermeister Steffen Ernst mit einem Augenzwinkern vor.

Genau darin bestand nämlich das Ziel der Wette. Es sollte eine musikalische Darbietung in Form eines Liedes oder Medleys hervorgebracht werden, um so möglichst viele der anwesenden Zuschauer zu begeistern. Wer den meisten Applaus erntet, hat am Ende gewonnen.

Den Anfang machte der Stadtrat mit einer eigenen Version von „So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit“ sowie einem Medley aus „Atemlos“ und „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Die Mitglieder um Bürgermeister Ernst hatten sich allesamt in Kostüme geworfen. Viel wichtiger waren jedoch die eigens geschriebenen Texte, die sich mit Waldheim und dem Weihnachtsmarkt befassten. Der Applaus fiel jedoch eher verhalten aus.

Bevor der Gewerbeverein wirklich die Bühne betrat, musste erst einmal die Kulisse aufgebaut werden. Weihnachtsbäume im Hintergrund, Engel davor. Schnell wurde klar: Hier wird auf Sieg gesetzt.

Als Roman Petters und seine Mitstreiter dann mit ihrem Medley aus „Jingle Bells“ und „Atemlos“ loslegten, schien sich auch der letzte Waldheimer auf dem Markt eingefunden zu haben und die Leute feierten zu Textzeilen wie „Weihnachtsmarkt in Waldheim. Niemand schläft, keiner geht heim“. Neben selbst geschriebenen Texten sorgten Weihnachtsmänner mit gebastelten Gitarren für eine rockige Einlage bei „Jingle Bells“.

Petters und Co. hatten damit offenbar alles richtig gemacht. Die Menge reagierte mit Applaus und forderte sogar eine Zugabe. „Wir können das jetzt nur noch einmal machen“, entschuldigte sich der Gewerbeverein. Kein Problem für die Waldheimer, die Runde zwei des Medleys mit rhythmischem Klatschen begleiteten. Auch der Bürgermeister und die Mitglieder des Stadtrates gesellten sich noch einmal auf die Bühne.

„Ich denke, wir können sagen, dass hier vor allem Waldheim gewonnen hat“, sagte Petters nach der Performance und Steffen Ernst pflichtete ihm bei: „Ich sehe nur noch Menschen.“ Einen Wettsieger musste es dennoch geben und so ging der Pokal letztendlich an Petters und die Mitstreiter vom Gewerbeverein, die sich darüber sichtlich freuten und zunächst sogar den Anschein erweckten, als wollten sie die Bühne gar nicht mehr verlassen.

Beim Ausmarsch wurden die Sieger und ihre Kontrahenten noch einmal von den Spielleuten aus Roßwein begleitet, die sowohl das „Steigerlied“ als auch „Y.M.C.A.“ von den Village People zum Besten gaben. Schade eigentlich, dass die nächste Stadtwette erst in einem Jahr aufgelöst wird.

