„Niemand muss sich Sorgen machen um seinen Job“ Jens Rothe, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates von VW Sachsen, erklärt, was die E-Auto-Produktion für Zwickau bedeutet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Volkswagen will Zwickau zum E-Auto-Standort machen. © VW Volkswagen will Zwickau zum E-Auto-Standort machen.

Jens Rothe.

Herr Rothe, was war Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, in Zwickau sollen nur noch Elektroautos gebaut werden?

Dass dies eine hohe Auszeichnung für die sächsischen Automobilbauer in Zwickau ist. Für mich selbst war die Ankündigung keine Überraschung. Als Arbeitnehmervertreter waren wir in den Entscheidungsprozess einbezogen.

Wie haben die 8 000 Mitarbeiter in Zwickau die Entscheidung aufgenommen?

Überwiegend positiv. Denn damit gibt es eine klare Zukunftsperspektive für das Werk und das auf dem Gebiet der Elektromobilität, die die Zukunft der Autohersteller bestimmen wird. Und dann ist es eine spannende Herausforderung, diese Vielzahl von Anläufen in so kurzer Zeit zu meistern. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.

Bietet die Entscheidung, dass Zwickau ein reines E-Werk wird, für Arbeitnehmer nur Chancen oder auch Risiken?

Die europäische -Gesetzgebung zwingt alle Hersteller, sich stärker in Richtung Elektromobilität zu bewegen. Hinzu kommen in Europa die sich verändernden Einfahrbedingungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in die Innenstädte. Das bietet die Chance, dass wir als Elektroauto-Werk eine deutlich höhere Auslastung haben werden als heute, weil wir die ersten sind, die nur E-Fahrzeuge bauen und das für mehrere Marken. Das einzige Risiko, das ich sehe, ist das Meistern der Anlaufphase. Und etwas verschmitzt: Dass die Kapazität am Standort nicht reichen wird, um mit all den attraktiven neuen Autos die Nachfrage bedienen zu können.

Worin besteht denn die größte Herausforderung in der Anlaufphase?

Dass die neue Technik, die wir brauchen, zum richtigen Zeitpunkt und stabil zur Verfügung steht. Wir werden in knapp 20 Monaten mindestens 6 neue Modelle fertigen. Das hat es noch nie gegeben. So eine Produktion funktioniert wie ein Uhrwerk, da muss alles reibungslos ineinandergreifen.

In der Montage soll die Automatisierung erhöht werden. Was heißt das für die Mitarbeiter dort?

Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Wir werden uns in den nächsten zwölf Monaten intensiv mit dem Umbau der Produktion beschäftigen. Aber prinzipiell geht es darum, die Mitarbeiter zu entlasten, etwa durch bessere ergonomische Abläufe. Ich sehe keinerlei Gefahren für die Beschäftigung. Diese ist in Zwickau sicherer denn je. Bei der Vielzahl von Modellen muss sich niemand Sorgen machen um seinen Arbeitsplatz. Und wenn es gut läuft, kann man eines Tages vielleicht sogar wieder neue Mitarbeiter einstellen.

Es wird also für die Beschäftigten keine bösen Überraschungen geben?

Nein, denn mit dem Zukunftspakt bereiten wir die Veränderungen rechtzeitig vor. Bis 2020 werden knapp 1 000 Mitarbeiter in Altersteilzeit gehen. Gleichzeitig werden 400 neue Auszubildende eingestellt und übernommen. Dabei sind die Potenziale der Altersteilzeit noch nicht ausgeschöpft.

Was heißt das konkret?

Wir geben immer Jahrgänge frei, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen können. Bis jetzt sind die Jahrgänge bis 1960 freigegeben. Damit sind die Möglichkeiten, bis 2020 ausscheiden zu können, gut ausgeschöpft. Aber es besteht durchaus noch Potenzial in den Jahrgängen bis 1967.

Und haben die 1000 Mitarbeiter das Angebot gern angekommen?

Ja. Denn wir haben einen guten Tarifvertrag abgeschlossen. Dementsprechend ist das ein attraktives Angebot.

Werden denn die Elektroautos der anderen Marken Seat und Audi nur in den Anfangsjahren in Zwickau gebaut oder dauerhaft?

Ich gehe davon aus, dauerhaft. Solche Milliardeninvestitionen in die Umrüstung auf Elektrofahrzeuge können nicht alle sechs Monate für jedes Werk getroffen werden.

Elektroautos sind weniger komplex als Verbrennerautos. Ist die Beschäftigung auch über das Jahr 2025 hinaus sicher?

Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Die Einschätzung zur geringeren Komplexität teile ich, als Fahrzeugbauer, nicht. Auch der zukünftige Montageprozess wird nach wie vor sehr aufwendig sein. Mit steigendem Bedarf an E-Fahrzeugen werden unsere Motorenstandorte als Erste die Veränderungen spüren. Der Verbrennungsmotor wird aber in naher Zukunft der dominante Antrieb bleiben.

Welche Anforderungen stellt der Gesamtbetriebsrat bezüglich des Qualifizierungsprogramms?

Die wichtigste Forderung ist, dass ausreichend qualifiziert wird und nicht nur einige Spezialisten geschult werden. Das Programm muss breit aufgestellt werden. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wie das Programm im Einzelnen aussehen wird, entscheidet sich auch erst nächstes Jahr. Wichtig ist, dass man die Mitarbeiter nicht mit irgendwelchen Informationen erschlägt, sondern dass man ihnen die Angst vor den neuen Technologien und Produktionsverfahren nimmt. Das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe mit der Belegschaft, das zu schaffen.

VW-Sachsen-Chef Siegfried Fiebig wünscht sich einen konstruktiveren Dialog mit den Mitbestimmungsorganen. Wie empfinden Sie als Chef des Gesamtbetriebsrates den Dialog?

Ich kann die Aussage nicht ganz nachvollziehen. Der Dialog ist sehr konstruktiv. Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherheit sind die zwei großen Ziele, die wir gemeinsam verfolgen, und die lassen sich auch unter einen Hut bringen. Trotz der Dieselkrise und der Milliardenstrafen steht Volkswagen wirtschaftlich gut da und bietet eine hohe Beschäftigungssicherheit.

Das Gespräch führte Nora Miethke.

zur Startseite