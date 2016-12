Niemand hat die Absicht, Weihnachten zu verbieten Der Streit an der deutschsprachigen Schule in Istanbul über das christliche Fest im Unterricht ist beigelegt.

Der Eingang zum Lisesi-Gymnasium in Istanbul: Der Konflikt um die Staatliche Schule mit deutscher Abteilung scheint ausgeräumt zu sein. © imago

Der Weihnachtsstreit an der deutsch-türkischen Schule in Istanbul ist offensichtlich beigelegt. Die Leitung der deutschen Abteilung schrieb am Montagnachmittag an die lieben Kolleginnen und Kollegen, es liege „kein Verbot ,Weihnachten‘ im Unterricht zu besprechen“ vor. Dies sei Ergebnis einer gemeinsamen Sitzung zwischen der türkischen Schulleitung und der Leitung der deutschen Abteilung.

Ein turbulentes Wochenende war dieser Mitteilung vorausgegangen. Zahlreiche Medien berichteten über ein „Weihnachtsverbot“ an der deutschsprachigen Schule in der türkischen Metropole. Diverse deutsche Politiker von links bis rechts verurteilten die angebliche Entscheidung. Von einem Verstoß gegen die Religionsfreiheit war die Rede. Und in der Türkei verbat man sich Einmischung und Missionierung. Doch schon am Sonntagabend hatte die türkische Schulleitung das „Weihnachtsverbot“ dementiert.

Es lässt sich im Nachhinein schwer sagen, wer die Sache eigentlich so hochgeschaukelt hat, wer den Streit begonnen, und wer darauf wie reagiert oder überreagiert hat.

Das Istanbul Lisesi ist eine staatliche türkische Schule. An ihr unterrichten allerdings 35 deutsche Lehrer auf Deutsch. Die Schüler – unter den Ehemaligen sind mehrere Ministerpräsidenten – machen neben dem türkischen Abschluss ein deutsches Abitur. Vergangenes Jahr legten 120 Schülerinnen und Schüler die Prüfung ab.

Diese Konstruktion ist bereits über einhundert Jahre alt. Die Kooperation wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erneuert. 1986 wurde ein Kulturabkommen zwischen Bonn und Ankara geschlossen, das auch die Bezahlung der deutschen Lehrer durch die Bundesrepublik regelt. Das Istanbul Lisesi ist damit zugleich staatlich-türkische und deutsche Auslandsschule.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sprach am Dienstag von „langen Jahrzehnten der sehr fruchtbaren deutsch-türkischen Kooperation“. Vor diesem Hintergrund habe man es „nicht gut verstehen“ können, „dass die Schulleitung offenbar die Maßgabe gegeben hat, nicht über Weihnachten zu reden“.

Vor einer Woche hatte die türkische Leitung die deutsche Abteilung in einer Mail gebeten, „Gerüchte nicht zu befördern“ und nichts zu unternehmen, „das außerschulische Spekulationen hervorrufen könnte, und dass die nötige Empfindsamkeit gezeigt wird, nicht gegen die nationalen Bildungsgesetze zu handeln“. Die Nachrichtenagentur dpa hat dieses Schreiben veröffentlicht. Der Bitte vorausgegangen waren offenbar Anfragen, vielleicht auch Proteste von Eltern türkischer Schüler.

„Uns wurden Informationen darüber übermittelt“, schrieb die türkische Schulleitung, „dass deutsche Lehrer […] seit einem Monat intensiv Geschichten über Weihnachten und das Christentum erzählen, […] Fragen von Schülern zu Vokabeln der türkisch-islamischen Zivilisation von den deutschen Lehrern aber nicht beantwortet werden.“ Dies könne „von außen betrachtet argwöhnischen Menschen Anlass zu Aussagen geben, die den Weg für Manipulationen freimachen“.

„Kein Mikromikromanagement“

Ob dieser Mitteilung ein Gespräch vorausgegangen war, in dem tatsächlich ein Ende des Unterrichtsthemas Weihnachten erreicht werden sollte, ist unklar. Jedenfalls reagierte die deutsche Abteilung ihrerseits mit einer klaren Ansage an die deutschen Kollegen: „Es gilt nach Mitteilung durch die türkische Schulleitung eben, dass ab sofort nichts mehr über Weihnachtsbräuche und über das christliche Fest im Unterricht mitgeteilt, erarbeitet sowie gesungen wird.“

Nun ist wie gesagt und je nach Standpunkt, der Streit beigelegt, das Missverständnis ausgeräumt, das Weihnachtsbesprechungsverbot aufgehoben.

Die Bundesregierung ist darum bemüht, die Angelegenheit rasch abzukühlen. Und das Auswärtige Amt stellt klar: „Niemand in der Türkei verbietet irgendjemandem Weihnachten zu feiern“. Auch gebe es „keine Anhaltspunkte“ dafür, dass sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Wege eines „Mikromikromanagements“ in die Angelegenheiten des Lisesi einmische. Denn solche Verdächtigungen, hinter allem stecke Erdogan, hatte es in Deutschland gegeben.

Und Steffen Seibert, Regierungssprecher Angela Merkels, erklärte, er sei „sehr dafür, dass wir von Ereignissen an einer Schule nicht zur Debatte über die gesamte Türkei-Politik oder gar das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen kommen“.

Auf der Internet-Seite des Istanbul Lisesi ist dieser Tage ein Foto vom verschneiten Dach des Lehrinstitutes zu sehen. Dazu schreibt der Leiter der deutschen Abteilung Volker Schult: „Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht die Deutsche Abteilung des Istanbul Lisesi allen Leserinnen und Lesern unserer Homepage.“ Am Ende feiern sie in Istanbul sogar weiße Weihnachten…

