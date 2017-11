„Niemand geht freiwillig in Insolvenz“ Frank Asbeck erzählt, warum er auch nach zwei Pleiten an sein Lebenswerk glaubt und wie es bei Solarworld weitergeht.

SolarWorld-Chef Frank Asbeck lächelte noch, als die Zahlen längst zum heulen waren, wie hier im März 2017. © Oliver Berg/dpa

Angefangen hat es 1988 mit einem kleinen Ingenieurbüro in Bonn, gegründet von Frank Asbeck. Daraus entstand die Solarworld AG, die 1999 erstmals an der Börse in Düsseldorf gelistet wurde. 2007 kletterte der Aktienkurs splitbereinigt auf 37 500 Euro. Solarworld wurde zum Vorzeigeunternehmen und kassierte von 2003 bis 2011 allein rund 130 Millionen Euro staatliche Förderung.

Doch 2011 brach der Umsatz ein. Solarworld rutschte in die Verlustzone. 2013 dann der erste Insolvenzantrag und ein Schuldenerlass, der die Verbindlichkeiten um 60 Prozent reduzierte. Mit einer Kapitalerhöhung und einem Kredit vom neuen Partner Qatar Solar Technologies gewann Asbeck Zeit, aber keine neuen Märkte. Und der Preisdruck blieb.

Das erste Quartal dieses Jahres beendete das Unternehmen mit 28 Millionen Euro Verlust. Da kündigte Asbeck noch einen radikalen Sparkurs an. Doch zu dessen Umsetzung kam es gar nicht mehr. Am 11. Mai stellt die AG Insolvenzantrag. Die Töchter in Freiberg und Arnstadt offenbarten ihre Zahlungsunfähigkeit einen Tag später. Die Schulden hatten sich auf rund 300 Millionen Euro addiert. Aber Asbeck macht weiter. Er überzeugte seine Partner aus Qatar und kaufte die gewinnbringendsten Unternehmensteile aus der Insolvenzmasse auf. Im Gespräch erklärt er, welche Pläne er für die Standorte in Sachsen und Thüringen hat, wo er die größten Gefahren für die Branche sieht und warum Solarworld nicht alle Innovationen selbst verkauft.

Herr Asbeck, Sie sind mit 51 Prozent an der Solarworld Industries GmbH beteiligt. Wie fühlt es sich an, wieder der Chef im eigenen Unternehmen zu sein?

Es ist ein gutes Gefühl, dass Solarworld weiterexistiert. Gemeinsam mit unseren Partnern in Qatar habe ich alles daran gesetzt, einen Weiterbetrieb der Fertigungen in Freiberg und Arnstadt zu ermöglichen. Letztlich war dafür die einzige Chance, selbst wieder in das Unternehmen Solarworld Industries einzusteigen. Ich freue mich, dessen Geschäftsführer zu sein.

Sie wollen in absehbarer Zeit ein Gigawatt produzieren, haben die Zahl der Mitarbeiter aber auf ein Drittel reduziert. Wie funktioniert das?

Die neue Solarworld konzentriert sich ausschließlich auf die Produktion von Solarzellen und Modulen. Die besonders energieintensiven Produktionsteile Siliziumkristallisation und Wafering haben wir nicht wieder angefahren. Hinzu kommt, dass wir jetzt wieder in der Struktur einer mittelständischen GmbH arbeiten. Vieles an Overhead konnten wir einsparen. Ich bin aber froh, dass wir gerade in diesen Wochen wieder einstellen. Immerhin 77 weiteren Mitarbeitern aus den Transfergesellschaften konnten wir feste Jobs anbieten.

Geldgeber aus Qatar haben Sie bei dem Kauf unterstützt. Besteht die Gefahr einer Abwanderung? Oder gibt es eine Standortgarantie für das thüringische Arnstadt und das sächsische Freiberg?

Solarworld gehört nach Freiberg. Hier betreiben wir die modernste Modulfertigung der Welt. Gleiches gilt für Arnstadt, wo wir eine Zellfertigung betreiben, die ihresgleichen sucht. Unsere Partner aus Qatar haben allerdings das Ziel, selbst ebenfalls Fertigungen aufzubauen. Das ist keine Konkurrenz, sondern Partnerschaft.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf , Sie hätten geplant, mit der Insolvenz Schulden loszuwerden und die besten Teile der Solarworld AG zu übernehmen ?

Das ist der absurdeste Vorwurf, den ich mir denken kann. Niemand geht freiwillig in eine Insolvenz. Das war die schmerzhafteste Zeit in meinem Berufsleben. Solarworld ist mein Lebenswerk, und zeitweise stand alles vor dem Aus. Die Entscheidung, selbst wieder in Solarworld zu investieren, habe ich getroffen, als kein Käufer in Sicht war und alle 2 300 Arbeitsplätze vor dem Aus standen. Ich bin traurig über jeden Mitarbeiter, der seinen Job verloren hat. Aber ich bin froh, das wir am Ende doch das industrielle Herzstück retten konnten.

Worin sehen Sie den Hauptgrund für die Insolvenz?

Seit 2010 exportieren chinesische Solarhersteller ihre Waren zu Preisen unter Herstellkosten nach Europa. Teilweise wurden die Solarmodule billiger angeboten als das Material, aus dem sie hergestellt worden sind. Und nachdem die EU endlich Antidumpingmaßnahmen eingesetzt hat, haben sich die Importeure darin überboten, Schlupfwinkel zu finden. In der Folge ist nahezu die gesamte deutsche Solarindustrie in die Insolvenz gegangen. Solarworld konnte als Europas größter Hersteller dagegenhalten. Als dann aber noch einmal ein Preiseinbruch kam, der auch unser Premiumsegment erfasst hat, war die positive Fortführungsprognose nicht mehr gegeben. Das hat unmittelbar zum Insolvenzantrag geführt.

Womit wollen Sie sich von der asiatischen Konkurrenz abheben?

Solarworld ist weltweit das erfahrenste Unternehmen bei der Herstellung von PERC-Hochleistungszellen. Wir sind die Ersten, die in großem Umfang bifaziale Solarmodule anbieten, also Module, die neben der Vorderseite auch die Reflexionen auf die Rückseite zur Stromerzeugung nutzen. Mit Solarworld-Modulen produzieren Sie mehr Strom, und dies länger und sauberer als mit gewöhnlichen Modulen.

Wie sieht Ihre Personalbedarfsplanung in Freiberg und Arnstadt aus?

Wir haben im August mit 515 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begonnen und jetzt noch einmal 77 neue Stellen in der Stammbelegschaft geschaffen. Wir werden in den nächsten Wochen bei Bedarf auf Leiharbeitskräfte zurückgreifen. Die Solarbranche bleibt ein volatiles Geschäft. Mehr feste Arbeitsplätze sind gegenwärtig nicht möglich. Alles andere wäre für das Unternehmen und gegenüber seinen Mitarbeitern nicht verantwortungsbewusst.

Rechnen Sie mit einer Bewerberflut oder einer mühsamen Suche?

Wir sind froh, dass wir ausgeschriebene Stellen durch Mitarbeiter der Transfergesellschaften besetzen konnten. Es ist aber so, dass Sie für die Solarproduktion hochqualifizierte Arbeitskräfte brauchen, die finden Sie nicht überall.

Der Forschungsbereich soll neu geordnet werden, Sie haben von einer „offenen Plattform“ gesprochen. Haben Sie nicht Sorge, dass die Konkurrenz Ihren Entwicklungsvorsprung abschöpft?

Bei der Ausgestaltung unserer Forschungsaktivitäten sind wir weiter in der Überlegung, wie wir das am effizientesten hinbekommen. Grundsätzlich gilt aber, dass wir in der deutschen und europäischen Solarindustrie zu mehr Kooperation kommen müssen. Die Branche ist so dezimiert worden, dass wir nur gemeinsam den weltweit führenden Technologiestandort für Fotovoltaik erhalten können.

Solarworld war bei wesentlichen Entwicklungen, wie dem Carport oder der ersten Ladestation, vorn dabei. Warum haben Sie diese nie selbst vermarktet?

Eigentlich alles, was Auguren heute für den Stein der Weisen halten, haben wir bei Solarworld zuerst entwickelt. Zuerst geht es aber darum, Millionen von Dächern mit effizientester Solartechnologie zu versorgen. Die kleinteiligen Lösungen muss man im Zweifel anderen überlassen, mit denen wir aber zusammenarbeiten können.

Wer liefert künftig Wafer, die bisher „Made in Germany“ waren?

Tatsächlich gibt es heute keine Wafer „Made in Germany“ mehr. Das ist traurig, aber ganz klar der Politik zuzuschreiben, die 2013 versäumt hat, diese wichtige Komponente mit in die Maßnahmen gegen illegales Dumping einzubeziehen. Wir beziehen unsere Wafer aus Norwegen und Asien.

Werden Sie in Qatar eher als Bittsteller oder als Hoffnungsträger gesehen?

Solarworld ist derjenige Technologiepartner, den man dort unter allen weltweit agierenden Unternehmen auserwählt hat. Diese Partnerschaft wird weiter tragen.

In welchen Staaten sehen Sie künftig die größten Absatzchancen?

Das beginnt vor der Haustür und geht bis in die MENA-Region, nach Afrika und Asien. Wir haben überall dort die größten Absatzchancen, wo gezielt Qualitätsprodukte nachgefragt werden. Die Zeiten, in denen Investoren einfach nur billig Module einkaufen wollen, gehen zum Glück vorbei.

Die leer stehenden Fabrikteile in Freiberg gehören Ihnen – was soll künftig aus den Hallen werden?

Wir suchen für viele Gebäude Nachnutzer und Käufer. Da Freiberg weiterwächst, gibt es hier viel Nachfrage. Die Übernahme des Solarrecyclings durch ein sächsisches Chemieunternehmen ist ein erstes Beispiel.

Die Fragen stellten Ines Mallek-Klein und Georg Moeritz.

