„Niemand fährt Zug und hat einen Bob dabei“ Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten über Sportförderung und was Bobbahn & Co. mit Schlössern zu tun haben.

Die Stadt Altenberg konnte endlich die wichtigsten Baustellen in ihrem Sportkomplex an der Dresdner Straße abschließen, hier Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler, re.) bei der Bauabnahme mit Lars Kamenz vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Altenberg.

Der Sportkomplex in Altenberg an der Dresdner Straße.

Unter anderem wurden in dem Gebäude die Sanitäranlagen erneuert.

Herr Kirsten, Sie waren zum ersten Skiweltcup in Dresden. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Ich finde es unheimlich mutig, so einen Gedanken wie den Skiweltcup zu haben und auch umsetzen zu können. Dabei war nicht die Frage, ob die Veranstaltung in Altenberg oder Dresden stattfindet. Es ging nur darum, ob der Skiweltcup in Dresden ist oder gar nicht in Sachsen. Es gibt nämlich international eine Tendenz. Demnach gehen nicht die Leute zum Sport, sondern der Sport geht zu den Leuten. Es war in Dresden eine tolle Kulisse und eine positive Darstellung der Landeshauptstadt und von Sachsen. Das freut mich, wir waren ja seit eineinhalb Jahren involviert und mit den Veranstaltern im Gespräch.

Inwiefern?

Wir wurden angefragt wegen der Schneelieferung. Es ging um etwa 8 000 Kubikmeter. Wir haben uns mit unseren Experten der Skiarena zusammengesetzt und wirklich ein tolles Konzept erarbeitet. Auch die Projektgesellschaft, die den Europark betreibt, war beteiligt. Die Produktion von Kunstschnee war nicht das Problem. Wir brauchten zum Zwischenlagern aber eine Halle, die im Europark hätte gebaut werden müssen. Das machte die Sache richtig teuer. Die Kosten lagen insgesamt bei rund 1,2 Millionen Euro. Das können wir finanziell nicht stemmen. Die Summe stellt sich natürlich anders dar, wenn man weiß, dass es Folgeprojekte gibt. Doch das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Die Veranstalter haben dann letztlich auf vorhandene Kapazitäten in Dresden zurückgegriffen.

Nun warten schon wieder neue Herausforderungen. Die Bobbahn muss aus Sicherheitsgründen im unteren Bereich umgebaut werden. Überrascht Sie das?

Nein, die Bobs entwickeln sich weiter, werden schneller. Schon vor Jahren wurde über einen Einheitsbob geredet, auch über Einheitskufen, um den Trend zu stoppen. Das käme auch kleineren Nationen entgegen, die das alles nicht mehr bezahlen können. Doch das ist teilweise an den großen Nationen gescheitert. Daher stehen alle Bahnen vor dem Problem und müssen nachrüsten. Schon vor drei Jahren hat mir Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland, gesagt, die Bobbahn ist die wichtigste Sportinfrastruktur in Altenberg. Wenn wir da nicht dranbleiben, ist die Zukunft – bei fast 20 Bahnen in der Welt – sehr unsicher. Darauf habe ich mehrfach hingewiesen. Wir dürfen uns nicht finanziell an einer Sportstätte wie dem Bau des Leistungssportkomplexes am Gymnasium finanziell überheben, sondern müssen die Bobbahn mit im Blick haben genauso wie die Biathlonanlage und das Sportinternat.

Etwa 2,6 Millionen Euro wird der Bobbahn-Umbau kosten. Woher soll das Geld kommen?

Ich stimme dem Landrat zu, das ist keine kommunale Aufgabe. Für Kaderathleten erhalten wir vom Bund und für den Nachwuchs vom Land Zuschüsse. Bobsport ist nun mal kein Breitensport. Es kommt doch keiner mit dem Zug nach Altenberg und bringt seinen Bob mit, um den Eiskanal hinunterzufahren. Bund und Land müssen sich bei der Finanzierung stärker einbringen. Wenn der Eigentümer, in dem Fall der Landkreis, 20 Prozent der Investitionskosten übernehmen soll – und das ist schon eine Sonderförderung, normal ist der Eigenanteil 40 Prozent –, ist das bei solchen Summen nicht leistbar. Das trifft genauso auf die Biathlonanlage zu. Und auch auf das Sportinternat, wofür es bislang gar keine Förderung gibt. Um bei dem Beispiel zu bleiben: Spitzensportler entwickeln sich aus der Breite heraus. Wir müssen also junge Sportler nach Altenberg holen. Zur Unterbringung brauchen wir das Internat. Die Stadt leistet dafür einen Zuschuss von bis zu 60 000 Euro im Jahr. Und dies für über 90 Prozent der Kinder, die nicht aus der Stadt Altenberg kommen. Viele dieser Kinder aus anderen Städten und Gemeinden starten dann nicht mal für den Sportverein von Altenberg, sodass der Mehrwert für unsere Stadt überschaubar ist.

Wie stellen Sie sich eine Lösung vor?

Ich erwarte mir von der Landesregierung in Dresden ein klares Signal, ähnlich wie in Thüringen vom Ministerpräsidenten, wo viel Geld für das Biathlonstadion bereitgestellt wird, weil internationale Wettbewerbe wie Weltcups und Weltmeisterschaften wichtig sind für die Sicherung von Arbeitsplätzen. Man sollte in Sachsen darüber nachdenken, ob solche herausragenden Sportstätten wie Rennschlitten- und Bobbahnen oder Sprungschanzen generell vom Land bewirtschaftet werden, ähnlich dem Schlösserland Sachsen für Schlösser und Burgen. Wir haben neben Altenberg mit Oberwiesenthal und Klingenthal drei Sportstandorte in Sachsen, mit denen wir den Freistaat nach außen positiv repräsentieren können. Das wäre der Königsweg.

Und wenn es mit dem Königsweg nichts wird?

Dann sollten Fördersätze von Bund und Land auf 90 bis 95 Prozent erhöht werden. Oder man muss gucken, ob woanders Eigenmittel eingespart werden können, zum Beispiel beim Bau des neuen Sportzentrums. Es nützt uns nichts, an einer Stelle eine moderne Sportstätte zu haben und an der anderen nicht genug zu tun mit der Gefahr, dass die Bobbahn nach 2020 nicht mehr homologiert wird, also die internationalen Kriterien nicht mehr erfüllt.

Wie müsste es aus Ihrer Sicht nun mit der Bobbahn weitergehen?

Wir müssen jetzt die Fördergelder beim Bund beantragen, damit wir das Projekt wenigstens schon einmal anmelden und wir in der Warteschleife sind. Zudem müsste aus meiner Sicht die Planung in diesem Jahr umgesetzt werden, dann sind die Chancen sehr groß, dass nächstes Jahr Mittel zur Verfügung stehen und gebaut werden kann. Das Zeitfenster bis zur WM 2020 ist sehr eng. Denn damit die Nationen vorher noch einmal die Möglichkeit zum Training auf der Bahn haben, müssen die Arbeiten bis September, Oktober 2019 fertig sein. Das bedarf aber der Zustimmung des Kreistages.

Und selbst? Am städtischen Sportkomplex an der Dresdner Straße gibt es seit Jahren großen Investitionsbedarf …

Die Sanierung liegt mir seit 2010 am Herzen. Wir bekamen aber keine Mittel aus der Sportförderung, weil lange unklar war, wie die Entwicklung des Sportstandortes Altenberg weitergeht. Jetzt haben wir Mittel aus dem Investitionsstärkungsgesetz „Brücken in die Zukunft“ erhalten. Wir konnten für rund 200 000 Euro das Wichtigste erledigen, die Sanitäranlagen und die Umkleideräume sanieren, sodass die Leistungssportler nun bessere Bedingungen haben, natürlich auch unsere Vereine.

Gibt es Pläne, was nach Inbetriebnahme des neuen Trainingszentrums durch den Landkreis mit dem städtischen Sportkomplex wird?

Wir suchen dann nach einer Nachnutzung, wenn das neue Leistungssportzentrum fertig ist. Breiten- und Vereinssport, aber genauso internationale Trainingswochen sollen weiter Bestandteil bleiben.

Das Gespräch führte Mandy Schaks.

