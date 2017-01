Niemals nur die Hand reichen Die Wasserwacht probt im Freibad die Eisrettung und warnt vor Gefahren. Mutige Roßweiner wagen sich zum Eisbaden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit einem dicken Ast ziehen ein Kamerad der Feuerwehr und ein Helfer vom DRK einen Verunglückten aus dem Eis. Zahlreicher Gäste schauen im Freibad Wolfstal in Roßwein dem Treiben auf dem Eis zu. Sie lernen, was im Ernstfall wichtig ist: Flach auf den Bauch legen und zur Unglücksstelle robben, einen festen Gegenstand nutzen, an dem sich die Person im Eis festhalten kann – und Ruhe bewahren. © Dietmar Thomas

Um die Übung durchführen zu können, sind große Eisblöcke aus dem gefrorenen Schwimmbecken herausgeschnitten worden. Sie sind bis zu 22 Zentimeter dick.

Kati Dugas, Leiterin der Wasserwacht Döbeln, demonstriert anhand einer Puppe, wie man jemanden rettet, der sein Bewusstsein verloren hat und sich unterm Eis befindet.

Der Neoprenanzug sitzt, die Bleiweste ist umgebunden und schon geht es ins kühle Nass des Schwimmbeckens im Roßweiner Freibad. Um zu erläutern, was im Falle eines Einbruchs auf einem zugefroren Gewässer zu tun ist, hatte die Wasserwacht Döbeln-Hainichen Feuerwehren und Interessierte zu einer öffentlichen Eisrettungsübung geladen.

Die Organisatoren hatten damit offenbar einen Nerv getroffen. Bei strahlend schönem Winterwetter drängten sich die Roßweiner geradezu um das Schwimmbecken, um den Helfern der Feuerwehren Roßwein, Gleisberg und Niederstriegis bei der Arbeit zuzuschauen. Den Anfang machte dabei Organisatorin Liane Patzelt, die sich in das eisige Wasser wagte, um gerettet zu werden. Zusätzlich zum Anzug und der Bleiweste tragen die sogenannten Rettlinge zudem ein Sicherungsseil sowie Handschuhe und Taucherbrille. „Wir proben hier natürlich unter optimalen Bedingungen. Der Rettling weiß, was er tun muss und wir haben schließlich auch die Einbruchsstelle mit Decken präpariert, um das Ganze etwas einfacher zu machen. Unter normalen Umständen würde eine Rettung auf jeden Fall schwieriger und langwieriger ausfallen“, kommentiert Wasserwacht-Leiterin Kati Dugas das Geschehen.

Zur Unglücksstelle robben

Die Rettung selbst läuft dabei immer nach demselben Muster ab: Die Helfer robben sich an die Einbruchsstelle heran, reichen dem Verunglückten einen Gegenstand, an dem er sich festhalten kann – eine Leiter, einen dicken Ast oder auch einen Schlitten – , ziehen ihn daran aus dem Wasser und robben sich dann mit ihm zurück.

„Sollte der Rettling nicht mehr in der Lage sein, etwas zu ergreifen, weil er beispielsweise bewusstlos ist, gehen wir natürlich rein und holen ihn raus“, erklärt Diane Patzelt. „Wichtig war uns jedoch, zunächst zu zeigen, dass man dem Rettling auf keinen Fall nur die Hand reichen sollte, weil er einen sonst ins Wasser ziehen kann.“ Leiterin Dugas weist auch während der Übung immer wieder darauf hin. „Nie dem Rettling die Hand reichen! Der zieht Sie schneller rein, als Sie denken.“

Übung nach Unfall verboten

Hinzu kommen ein paar weitere Punkte, die laut Wasserwacht bei einer Eisrettung zu beachten sind: So sollten sich die Helfer stets robbend der Einbruchsstelle nähern, um ihr Gewicht so auf eine größere Eisfläche zu verteilen und ein weiteres Einbrechen zu verhindern. Die Retter müssen stets aufeinander achten, um im Falle eines Falles schnell reagieren zu können. „Zudem muss man sich vor den Rändern der Einbruchstelle in Acht nehmen. Die Kanten sind scharf und können immer weiter wegbrechen. Hier herrscht also besondere Gefahr“, warnt Leiterin Dugas.

Um im Falle eines Einbruchs vorbereitet zu sein, proben die Männer und Frauen der Wasserwacht eine Eisrettung idealerweise regelmäßig. „Unsere letzte Übung fand jedoch vor vier Jahren statt, da die Wetterverhältnisse es im letzten Winter nicht zuließen und das Training in den Jahren davor aufgrund eines Unfalls während einer Übung deutschlandweit verboten waren“, so Diane Patzelt. „Es sollte geklärt werden, wie es zu dem Unfall kam, bevor wir weitermachen.“

Eigentlich war die Übung bereits für vergangene Woche angesetzt. „Die ideale Eisdicke war jedoch noch nicht gegeben“, meint Kati Dugas. Diese liegt laut Wasserwacht bei mindestens acht Zentimetern. „Diese hatten wir bei unseren Überprüfungen zwar schon erreicht, allerdings wollten wir noch etwas warten, falls das Eis schmelzen sollte“, ergänzt sie.

Zusätzlich hat die Wasserwacht zudem zum Eisbaden im Anschluss an die Rettungsübung geladen. Die Begeisterung hält sich zunächst in Grenzen, doch letztendlich finden sich sogar ein paar Mutige zusammen, um dem eiskalten Wasser zu trotzen. Auch Liane Patzelt gehört dazu. Nachdem sie dann wieder aus dem Becken gestiegen ist, beantwortet sie die letzten Fragen noch kurz im Badeanzug. „Jetzt ist es ja kein Problem. Hier draußen ist es schließlich wärmer.“

