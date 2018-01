Niemals nie sagen

Philip Campbell stammt aus Nordirland, lebt als Lehrer in Hoyerswerda und reflektiert hier sein Leben in der Stadtregion. © Gernot Menzel

Glücklicherweise habe ich in meinem Leben bisher wenig bereut. Und ich habe gelernt, dass man neue Möglichkeiten, die sich auftun, nutzen sollte. Meine Mutter versuchte ihr Möglichstes, um meinen Bruder und mich als Siebenjährige zum Irischen Tanz zu bewegen. Als wir unseren Freunden davon erzählten, lachten sie uns aus und meinten, dass Tanzen Mädchenkram sei. Egal, was unsere Mutter also sagte – wir verweigerten uns dem Tanzkurs.

Als ich elf Jahre alt war, bekam ich eine Chance, die mein Leben verändert hat: Mein Irischlehrer fragte in unserer Klasse herum, ob jemand Interesse an einem Sommerkurs an der Westküste hätte, und ich zögerte keine Sekunde, meine Hand zu heben. Also fuhr ich – und war entzückt. Wir lernten nicht nur die Irische Sprache an einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe, nein, wir wurden auch an den Irischen Tanz herangeführt. Diesmal lachte mich keiner der Jungs aus. Die waren nämlich alle mit Tanzen beschäftigt. Es machte uns großen Spaß und war außerdem eine großartige Gelegenheit, die Mädels kennenzulernen. War das cool! Aus mir ist niemals ein richtiger Irischer Tänzer geworden, wie man sie im Fernsehen bewundern kann. Aber ich habe die Grundlagen gelernt, und ich habe bis heute viele der im ganzen Land beliebten Irischen Tänze drauf. Wenn ich hier in Hoyerswerda Tanzkurse für Erwachsene und Kinder gebe, ist das jedenfalls immer sehr spaßig.

Vor einigen Jahren hatte ich die Möglichkeit, am Projekt „Eine Stadt tanzt“ der KulturFabrik teilzunehmen. Damals blieb ich aber in meiner Komfortzone, fand Entschuldigungen, nicht mitmachen zu müssen. Tanztheater ist einfach etwas völlig anderes als Irischer Tanz oder das gewohnte Gezappel in der Disco. Die Projektteilnehmer aller Altersgruppen mussten sich leicht merkwürdig verrenken – für mich selbst beschloss ich, das nicht vor Publikum zu wagen. Allerdings war ich an Filmaufnahmen für das Tanzprojekt beteiligt. Es berührte mich. Trotzdem duckte ich mich wieder weg, als das nächste Tanzprojekt in die Gänge kam.

Nun ist wieder eins gestartet, und diesmal gibt es für mich keine Ausreden. Ein Freund von mir sagte, er sei dabei, wenn ich es auch wäre. So stecke ich also mitten in der dritten Probenwoche und frage mich, worauf ich mich eingelassen habe. Die meisten Tänzer sind ziemlich gewandt – bis auf mich. Gleich zu Beginn mussten wir uns mehrfach auf dem Boden in der Hocke kauern, um dann blitzschnell wieder aufzuspringen. Runtergehen war ja noch einfach. Aber ich bin so unfit, mein Knie knackte, und ich konnte mich nicht selbst nach oben hieven. Stattdessen saß ich da unten mit einem Lachkrampf. Es ist bisher nicht leichter für mich geworden, aber mir wurde gesagt, ich bekäme den Dreh noch raus und würde nebenbei ein paar Zentimeter Bauchumfang loswerden.

Es ist schwierig, macht aber auch Spaß. Ich würde jedem raten, aus seiner Komfortzone herauszukommen und mitzumachen. Es kann sowieso niemand alberner dabei aussehen als ich! Und wenn Tanztheater eine zu große Herausforderung ist, dann gibt es noch jede Menge Tanzkurse, die im Februar an der Volkshochschule losgehen.

Einer meiner Englischschüler dort ist eine über 70-jährige Dame. Sie ist sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Englisch vor der Kursgruppe zu sprechen. Aber: In dieser Woche meldete sie sich als Erste und fasste ihren Lebenslauf in sehr gutem Englisch zusammen. Wenn sie das gemeistert hat, kann ich also auch meine Plauze hochkriegen und tanzen. Neue Herausforderungen tun gut. Wie heißt es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

