Niedrigwasser gefährdet Tiere Wenn die Elbe nicht voll genug ist, schadet das Fröschen und Fischen. Nur wenige können dann noch in dem Fluss leben.

Der Elbekies am Blauen Wunder liegt normalerweise im Wasser. Bei reichlich einem Meter stand der Elbepegel in Dresden am Freitag. Tendenz fallend. © Sven Ellger

Wenn in den Häfen keine Frösche mehr quaken, wenn am Volkshaus in Laubegast die Hungersteine häufiger aus dem Wasser ragen und Sandbänke das Elbefahrwasser zur Engstelle machen, ist die Natur in Not. Denn für Tiere und Pflanzen sind häufig wiederkehrende Elbeniedrigwasser eine „ganz gravierende Gefahr“. Das sagt Ernst Paul Dörfler. Der Umweltschützer aus Sachsen-Anhalt hat sich einen Ruf als Kenner der Flusslandschaft erarbeitet und wird deshalb auch Elbepapst genannt.

„Zu einem Fluss gehört immer eine Aue, eine Überflutungsfläche“, erklärt Dörfler. Dort leben die Tiere und Pflanzen mit dem Wechsel von Hoch- und Niedrigwasser. In Dresden gehören die Elbwiesen und Teile alter Elbarme zu diesen Überflutungsflächen. „Seit 2013 hatten wir aber fast ausschließlich Niedrigwasser“, sagt Dörfler. Das Ergebnis: „In den Überschwemmungsbereichen fehlt das Wasser. Sie trocknen zu schnell aus.“ Fröschen, Kröten und Unken macht das zuerst den Garaus.

Laichplätze trocknen aus

Auch Vögel leiden unter der Trockenheit. „Über 300 Vogelarten leben an der Elbe. Das ist mehr als die Hälfte aller Vögel, die überhaupt in Mitteleuropa vorkommen“, sagt Dörfler. Manche von ihnen brauchen nasse Wiesen, um brüten zu können. Kiebitze seien zum Beispiel von der Elbe verschwunden, sagt der Umweltfachmann aus Sachsen-Anhalt. „Das war früher ein Allerweltsvogel.“

Führt die Elbe nur noch wenig Wasser, sind auch Fischarten in Gefahr. „Flachwasserzonen sind Laichplätze“, erklärt Dörfler. Sie trocknen bei Niedrigwasser aus, übrig bleibt dann das schnell fließende Wasser in der Flussmitte. „Je trockener die Jahre sind, desto weniger Fisch gibt es.“ Lars Stratmann, stellvertretender Chef des Umweltverbandes Bund in Sachsen erklärt, dann würden nur jagende, größere Fischarten überleben. Solche, die auch in schnell fließendem Wasser klarkommen. Hechte und Zander kommen dabei infrage.

„Die Elbe ist ein ökologisch hochwertiger Lebensraum“, sagt Dörfler. Dass sie ein ähnlich wichtiger Lebensraum sein könnte, wenn sie immer mehr schrumpft, glaubt er nicht. „Trockene Lebensräume haben wir genug“, so der Umweltfachmann. Dennoch fürchtet auch er, dass es sich bei den zunehmenden Niedrigwasser-Tagen um einen Trend handelt. „Normal ist das nicht“, ist er überzeugt.

