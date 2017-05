Niedrigste Quote seit der Wende Mit 4,0 Prozent ist die Arbeitslosigkeit im Mai im Raum Radeberg auf ein Rekord-Tief gesunken.

Erneut kann die Agentur für Arbeit für die Region eine gesunkene Erwerbslosenzahl vermelden. © dpa

Erstmals steht die Null hinterm Komma nach der Vier. Die Rede ist von der aktuellen Arbeitslosenquote im Raum Radeberg. 4,0 Prozent, so niedrig war die Quote seit der Wende nicht mehr. Eine Überraschung ist das Ganze aber nicht, der positive Trend zeigt sich für Radeberg schon seit Jahren – denn der Wirtschaftsstandort Radeberg kann schon länger mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Ostdeutschland aufwarten.

Im Mai waren dabei im Raum Radeberg 799 Menschen ohne Arbeit, das sind 27 weniger als im April. Die Quote sank damit um 0,1 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2016 ist der Rückgang mit 0,5 Prozent deutlich sichtbar; vor einem Jahr waren hier mit 902 noch über einhundert Betroffene mehr ohne Arbeit.

„Der anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit spricht für die positive Entwicklung“, freut sich auch Thomas Berndt, Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Agentur für Arbeit Bautzen. Ausruhen werden sich seine Mitarbeiter auf diesem Erfolg aber nicht, stellt er gleich klar. Man werde weiter eng mit allen Akteuren am Arbeitsmarkt zusammenarbeiten, um diesen Trend weiter fortsetzen zu können“, gibt er die Richtung vor. (SZ/JF)

zur Startseite