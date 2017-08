Niedrige Nitratbelastung Auf dem Platz der Jugend findet an zwei Tagen in der Woche ein Markt statt. Die Bühne samt Denkmal ist seit einigen Monaten wegen Baufälligkeit gesperrt.

Symbolfoto: Ein Landwirt bringt Gülle aus. Gülle als Dünger ist seit Jahren umstritten. Gilt er doch als ein Grund für die Nitratbelastung des Grundwassers. © dpa

Das Trinkwasser in Deutschland könnte in Zukunft deutlich teurer werden. Diese Nachricht haben in den vergangenen Tagen gleich mehrere Zeitungen vermeldet und sich dabei auf das Umweltbundesamt bezogen. Das warnte vor einer weiteren Verunreinigung des Grundwassers durch Nitrate. Denn das zwinge die Trinkwasserversorger zunehmend zu einer teueren Aufbereitung. Auf eine vierköpfige Familie könnten Mehrkosten in Höhe von bis zu 134 Euro pro Jahr zukommen, hat das Umweltbundesamt ausgerechnet.

Als der Geschäftsführer der Nieskyer Stadtwerke jüngst auf das Thema angesprochen worden ist, gibt er aber Entwarnung. „Wir sitzen in Niesky auf einer glücklichen Scholle“, so Holger Ludwig. In hoch agrarwirtschaftlichen Gebieten sei die Nitratbelastung hingegen ein echtes Problem. In bestimmten ländlichen Regionen müssen die Menschen daher auch mit Mehrkosten für die Reinigung des Trinkwassers rechnen. Aber auch Rückstände von Medikamenten seien für die Trinkwasserversorger zunehmend ein Problem. „Für Niesky sind diese Punkte aber ohne Relevanz“, sagt Holger Ludwig.

Dieser Eindruck bestätigt sich auch beim Blick in eine Datenbank des sächsischen Landesumweltamtes. Dort sind auch rings um Niesky die Nitratwerte deutlich gesunken. In Kodersdorf etwa wurden im August 2006 noch 16 Milligramm pro Liter gemessen, zehn Jahre später sind es im Juli 2016 nur acht. In Mücka betrug der Nitratwert im Juli des vergangenen Jahres ebenfalls acht Milligramm pro Liter. Zehn Jahre zuvor sind es noch 19 gewesen. Im Rothenburger Ortsteil Dunkelhäuser sind im vergangenen Sommer 14 Milligramm pro Liter gemessen worden, im nahen Trebus nur ein Milligramm und in Uhsmannsdorf weniger als ein Milligramm.

Das liest sich beruhigend. Jedoch gibt es bei den Messwerten immer wieder auch Ausschläge. Besonders gut lässt sich das an den Zahlen aus Dunkelhäuser verdeutlichen. Im April 2007 sind in einem Liter Grundwasser 150 Milligramm Nitrat gemessen worden, drei Jahre später waren es nur noch elf, im Februar des Folgejahres dann schon wieder 110 Milligramm. Doch wie bedenklich sind diese hohen Ausschläge für das Trinkwasser?

„Grundwasser ist nicht gleich Trinkwasser“, stellt Peter Börke vom sächsischen Landesumweltamt zunächst klar. Denn wenn beim Wasser aus dem Hahn Nitratwerte von 50 Milligramm pro Liter überschritten werden, dann werde sofort das Gesundheitsamt aktiv. Grundsätzlich gilt dieser Wert zwar auch als Orientierung für das Grundwasser. Das wird deswegen aber nicht abgestellt. Stattdessen müssen dann Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um die Nitratbelastung zu senken. Beim Trinkwasserzweckverband Neiße-Schöps kennt man das Problem. Vor einigen Jahren stand deshalb sogar schon die Schließung eines Brunnens im Raum, erzählt Geschäftsführer Maik Gerber. Sie konnte dank der engen Zusammenarbeit mit den Landwirten abgewendet werden.

Mittlerweile würden die Nitratwerte im Trinkwasser bei 20 Milligramm pro Liter liegen. „Es ist alles im grünen Bereich“, so Maik Gerber. Da es dem Trinkwasserzweckverband gelungen sei, die Nitratwerte zu halbieren, sei er bei anderen sogar ein gefragter Experte. Aufgrund der Probleme in der Vergangenheit wird die Region aber bis heute besonders gut überwacht. Gleich fünf Messstationen südlich von Diehsa protokollieren die Nitratwerte im Grundwasser. Im August 2016 lagen die Werte der drei festen Messpunkte zwischen 22 und 75 Milligramm pro Liter.

Die Werte von sogenannten bodenhydrologischen Messplätzen fallen sogar dreistellig aus. „Das ist aber nicht das, was im Grundwasser ankommt“, erklärt Maik Gerber. Die überirdischen Messungen können durch verschiedene Einflüsse wie Insekten oder Tiere verfälscht werden. Diese Kritik hält auch Peter Börke vom sächsischen Landesumweltamt für berechtigt. „Das kann in die Irre führen und wir werden das im Datenportal korrigieren“, sagt er. Denn die hohen Zahlen von bis zu 200 Milligramm pro Liter könnten den Blick auf das Grundwasser trüben.

