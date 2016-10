Niederschlesier in Nordamerika In Kanada gibt es einen kleinen Ort, der Gorlitz heißt. Das ist kein Zufall. Seine Gründer kamen von der Neiße.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Bahnhof von Gorlitz in Kanada, gezeichnet im Jahr 1930 Repro: Archiv © Picasa 3.0 Der Bahnhof von Gorlitz in Kanada, gezeichnet im Jahr 1930 Repro: Archiv



Diese Wette gewinnen Sie locker: Behaupten Sie einfach, mit dem Auto könne man nicht nur bequem von Görlitz bis in die Vereinigten Staaten von Amerika fahren, sondern diese Tour auch in vier Stunden schaffen. Wer es nicht glaubt, soll im Atlas nachschauen: Gemeint ist natürlich nicht das Görlitz an der Neiße, sondern dessen Namensvetter in Kanada.

Das amerikanische Görlitz liegt im Süden Kanadas, in der Provinz Saskatchewan, nicht weit entfernt von der Provinzhauptstadt Regina. Gut, im dortigen Sprachraum werden die Pünktchen auf dem ö weggelassen, so dass der Ort Gorlitz heißt. Aber dass unser oberlausitz-niederschlesisches Görlitz in Kanada Geburtshelfer war, ist verbürgt. Es war die Auswandererfamilie Barschel, die die natürlich sehr viel länger als vier Stunden dauernde Reise dorthin einst auf sich nahm. Wichtig für Kanada wurde vor allem Barschels drittältestenr Sohn J. F. Paul, der 1875 in Nieder Langenau (heute Dluzyna Dolna) nordöstlich von Görlitz zur Welt kam. Nach seinem Volksschulbesuch absolvierte er in Görlitz eine landwirtschaftliche Ausbildung, bevor ihn die Eltern mit auf die große Reise nahmen. Am 6. August 1893 betraten die Barschel-Eltern mit ihren insgesamt neun Kindern erstmals kanadischen Boden.

Das Ziel der Auswanderer soll Yorkton gewesen sein, eine Stadt ebenfalls in der Provinz Saskatchewan. Nach langer Schiffsüberfahrt brauchten die Barschels noch vier Tage, um per Eisenbahn dorthin zu gelangen. Zwei Monate später ging es weiter, diesmal mit Ochsenkarren. Mitten im nasskalten Oktober kam plötzlich ein Schneesturm auf, so dass es nicht weiterging. Sie erreichten halb erfroren gegen Mitternacht einen Platz am kleinen Flüsschen White Sand River, an dem bereits vier deutsche Auswanderergemeinschaften ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Das waren die Auswandererfamilien Schindler, Gabert, Reimann und Ganske, und mit den Görlitzer Barschels kam schlagartig eine weitere Großfamilie dazu. Man blieb zusammen, und im Lauf der nächsten Monate entstand eine offizielle kleine Siedlung, in der die kanadische Post als erste Behörde eine amtliche Poststelle einrichtete – und Vater Barschel zum Postmeister ernannte.

Jede Post der Welt aber braucht eine Adresse. Und so war es höchste Zeit, der kleinen kanadischen Siedlung einen richtigen Namen zu geben. Kraft Vorherrschaft des Postmeisters und zugleich in Erinnerung an die zurückgelassene alte Heimat im fernen Deutschland fanden alle den Namen Görlitz als stimmig. Nur die ö-Pünktchen verschwanden ab diesem Tag.

Die kleine Siedlung, die heute wieder auf nur noch rund 35 Einwohner blicken kann, davon überwiegend Senioren, erlebte zunächst einen wirtschaftlichen Schwung nach oben. Die Görlitzer Familie Barschel hatte daran einen großen Anteil. Sohn J. F. Paul engagierte sich stark in der Kommunalpolitik, übte zum Beispiel viele Jahre das Amt des Friedensrichters nicht nur von Gorlitz, sondern für den Distrikt (Kreis) Canora aus. Als er 1902 dieses Amt antrat, war er gerade 27 Jahre alt geworden. Sein Wirken in dieser Funktion war derart überzeugend, dass er bald als Bürgermeister für die Nachbarstadt Canora eingesetzt wurde. Über die Geschichte dieser Stadt sowie über die Geschichte der gesamten Region wurde er auch zum Schriftsteller. Er veröffentlichte, sozusagen als „einwohnermäßiger Quereinsteiger“, darüber ein Buch. Als J. F. Paul Barschel im Alter von 86 Jahren starb, hatte sich nur einer seiner offenen Wünsche nicht erfüllt – Gorlitz zu einer großen Stadt auszubauen. Denn trotz allen Aufschwungs, trotz des Etablierens großer Mühlen und Kornspeicher, trotz Anschlusses an das kanadische Eisenbahnnetz und auch an eine später gut ausgebaute Fernstraße blieb Gorlitz immer nur ein Dorf. Je nach Generationen waren es selten mehr als 70 Einwohner. Dennoch war in dem kleinen Ort viel los, denn ringsumher gab es noch viele kleine Siedlungen, und alle deren Bewohner kamen nach Gorlitz. Deshalb gab es hier auch fünf Gemischtwarenläden, drei Tankstellen, zwei Autowerkstätten und sogar ein großes Tanzlokal. Und natürlich die Poststelle. Heute allerdings kommen die Postfahrzeuge nur noch dreimal in der Woche. Zwar werden auch jetzt noch jährlich bis zu 27 000 Tonnen Weizen im Kornspeicher von Gorlitz umgeschlagen, doch immer mehr Häuser stehen leer. Die Menschen nutzen die mittlerweile guten Verkehrsanbindungen, nicht nur zur Arbeit in attraktivere Gegenden zu fahren. So geht es heute vielen Siedlungen, die nach dem Run auf eine „neue Heimat“ von ausgewanderten Europäern entstanden – ebenso mit klaren Herkunftsnamen. So liegen allein in unmittelbarere Nähe von Gorlitz auch die kanadischen Pendents von Langenberg, Neudorf, Lemberg, Montmartre und Stockholm.

Görlitz in Deutschland immerhin hat mittlerweile tatsächlich auch eine aktuelle Beziehung zu Kanada, seit der in Montreal seinen Hauptsitz habende Konzern Bombardier den Waggonbau an der Neiße übernommen hat. Entstanden ist das Unternehmen mit dem Bau erster Schneemobile im Ort Valcourt in der Provinz Quebec. Vom kanadischen Gorlitz aus sind diese Bombardier-Standorte in Richtung Osten gut 2 500 Kilometer entfernt. Mit vier Stunden Autofahrt wie in die USA ist das für die Namensvetter also nicht zu schaffen.

zur Startseite