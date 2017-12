Niederoderwitzer Kirche strahlt wieder Die Innensanierung in der Kirche ist abgeschlossen. Zur Weihnacht findet hier die Christvesper statt. Eine Generalprobe gab es aber schon eine Woche früher.

Der Innenraum der Niederoderwitzer Kirche ist in den vergangenen Monaten restauriert worden. Nun findet hier am Weihnachtstag eine Christvesper statt. © Matthias Weber

Die Innensanierung der Niederoderwitzer Kirche ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Darüber hat jetzt Pfarrer Gregor Reichenbach von der evangelischen Kirchgemeinde Oderwitz-Mittelherwigsdorf informiert. Das Schiff der im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts erbauten Kirche ist in den vergangenen Monaten restauriert worden. Dabei wurden unter anderem rund 50 Fenster sowie die Wandausmalung, die dekorativen Felder der Emporenbrüstungen und die Marmorierungen an den Sitzbänken erneuert. Das alles kostet knapp 525 000 Euro. Der Bund hat die Arbeiten in der Niederoderwitzer Kirche mit 210 000 Euro aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz unterstützt. Auch die Kirchgemeinde muss für die Sanierung ihres Gotteshauses Eigenmittel aufbringen – insgesamt 100 000 Euro. Sie hat darum eine Spendensammlung initiiert. Dafür sind bisher knapp 35 000 Euro zusammengekommen, sagt Pfarrer Gregor Reichenbach.

Die Generalprobe für ihre künftige Nutzung hat die Niederoderwitzer Kirche bereits am 3. Adventssonntag bestanden, als der Oberlausitzer Akkordeonexpress hier ein Weihnachtskonzert gab. Festlich eingeweiht wird die restaurierte Kirche aber erst am 24. Dezember mit einer Christvesper um 17.30 Uhr. (SZ/se)

Spendenaktion „500 x 200 Euro“ für die Sanierung der Kirche; Kontoinhaber: Kirchenbezirk Bautzen - Kassenverwaltung; IBAN: DE09 3506 0190 1681 2090 81

Verwendung: RT - 3213 - Kirche Niederoderwitz

