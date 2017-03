Niederoderwitzer Kirche hat ihre Uhr zurück Zifferblätter und Zeiger der Kirchturmuhr sind von einer Fachfirma erneuert worden.

Die Uhr wird montiert. © privat

Oderwitz. Die Niederoderwitzer Kirche hat ihre Uhr zurück. Die Zifferblätter und Zeiger der Kirchturmuhr sind in den vergangenen Wochen von einer Fachfirma erneuert worden, da ihnen Wind und Wetter stark zugesetzt hatten. In dieser Woche wurde die Kirchturmuhr wieder komplettiert. SZ-Leser Frank Ebermann aus Oderwitz hat das im Bild festgehalten. Die Erneuerung der weithin sichtbaren Teile der Uhr hat laut Angaben der Kirchgemeinde mehrere Tausend Euro gekostet.

Und die Arbeiten gehen weiter: Nach Ostern beginnen die geplanten Sanierungsarbeiten in und an der Niederoderwitzer Kirche. Die von 1719 bis 1726 erbaute barocke Wandpfeilerkirche soll in den nächsten Jahren innen und außen in neuer Schönheit erstrahlen. Dazu benötigt die Kirchgemeinde – zusätzlich zu den bereitgestellten Fördermitteln vom Denkmalschutz – 500 x 200 Euro als Eigenmittel. Die Kirchgemeinde hat darum eine Spendenaktion ins Leben gerufen und darüber bislang über 16 000 Euro eingenommen. (SZ/se)

